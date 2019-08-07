日本傳奇不露面男聲組合GReeeeN　4位成員正職牙醫　首次上海公演

由星族文化主辦的2019 GReeeeN上海公演即將於9月7日（週六）19：30在上海世博中心紅廳舉行。 出道12年不曾露面的日本傳奇樂隊GReeeeN是由HIDE、navi、92以及SOH四人組成的J-POP和聲組合。組合的錄音製作是由HIDE的親哥哥JIN負責。2007年出道時，全部成員就讀於福島縣某大學內的牙醫學系，時至今日，四位成員依然以牙醫為主業，為病人們的笑容而努力著。

從2007年1月發行的首張單曲《道》，到《愛唄》和《キセキ（奇跡）》，滿滿正能量的歌詞和輕快昂揚的旋律，令初出茅廬的GReeeeN迅速成為了日本國民度最高的樂隊之一。被選作日劇《ROOKIES（菜鳥總動員）》主題曲的《キセキ（奇跡）》，因高達240萬次的鈴聲下載量，通過健力士世界紀錄被認定成為日本下載量最高的單曲。

由於超高的國民度，GReeeeN的經歷也被取材拍攝成了電影《奇跡，那天如此重要》（台譯《唱吧！奇蹟！》）。人氣男演員菅田將暉、成田淩、橫濱流星、杉野遙亮飾演四名樂隊成員，松阪桃李飾演HIDE的哥哥JIN。

為了不影響牙醫的工作和家人的日常生活，GReeeeN從未公開過容貌。上海公演將與GReeeeN日本巡演相同，是一場運用視頻和特殊效果、同時觀眾可以欣賞到日本原班舞者表演的演唱會。

+ 8 + 7 + 6

與GReeeeN同時出現的詞常常有：青春、笑容、畢業、奇跡。我們永遠能從GReeeeN的歌裡汲取能量，那是一種向上的力量：摔倒的話就再站起來吧、睡一覺明天一定比今天更好、直白坦蕩的喜歡一個人、相信奇跡會發生。

人生不到最後是無法畢業的，祝你永遠有被GReeeeN打動的熱血。

GReeeeN首次上海公演宣傳海報（星族文化）

【演出資訊】 演出時間：2019年9月7日（週六）19:30 演出場館：上海世博中心—紅廳 票價：580 / 780 / 980元 購票平臺：大麥網 & 星族官方購票平臺

【本文獲「ATC Taiwan」授權轉載。】