【ChinaJoy 2019】渴望走進中國與打向國際市場　企業館發現更多

中國最大遊戲展覽，數碼互動娛樂展覽會ChinaJoy 2019在8月2至5日順利舉行。本篇是第一及第二部分的延續，從BtoC主場館走到企業BtoB館。BtoB館與一般對外開放的BtoC館不同，是專為企業交流而設。但就在這場館裏，可以讓參加者發現更多。所有照片可按圖放大。

ChinaJoy第一部分：【CJ2019】上海電玩節ChinaJoy 主場館精彩實況報道

ChinaJoy第二部分：【CJ2019】主場館舞台表演 ShowGirl精彩特輯

BtoB企業館出展攤位都較主場館細小，但同樣充滿特色。（歐敬洛攝）

尋找製作及營運遊戲的合作伙伴

BtoB共佔3個場館，與主場館同日開放。場館內參展的展商，除有同時在BtoC館參展的大型廠商外，更多的是獨立參展，部分更是一般玩家未曾聽過的。

要製作一套遊戲，由策劃、制作、發行需要多個步驟。每個步驟牽涉不同技術，一間遊戲製作公司不可能全部包辦。例如需要外判畫師、要聲優配音、要推廣宣傳、要尋找國外發行渠道、付帳方法等等，在BtoB館就是讓廠商互相認識，尋找合作的機會。

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首次參展，來自日本JCCD Studio的日本美術聯盟。他們專門撮合日本畫師及遊戲公司，在美術上提供協助。（歐敬洛攝）

日本Famitsu，法米通雜誌的總編輯林克彥。（歐敬洛攝）

Famitsu​總編簡談中日遊戲分別

中國遊戲市場龐大，成為外國尋找機遇的地方，在館內可發現多間外國展商。如在日本聯合參展的攤位中，就有來自日本遊戲雜誌Famitsu（法米通）。筆者有幸當日遇上法米通的總編輯林克彥，做了一個簡單的訪問。

林克彥雖然認同今天中國遊戲已不遜色於日本作品，但與之相比日本遊戲仍有更高的品牌價值：「如在日本，會出現粉絲搶着要玩哪間廠商、或哪個制作人製作的作品，但中國未有這現象。」如中國玩家不會因是網易出品、或是騰訊出品就一定會玩，著名制作人更是寥寥可數。

但林克彥表示日本遊戲市正陷入瓶頸：「過去遊戲只要有漂亮畫面、著名聲優、精彩演出及技術就能大賣，現在玩家已逐漸不買帳。」林克彥認為遊戲還要具備更好的世界觀，更好的說故事能力。

被問道法米通是否要在中國出版，林克彥笑說不是，他們參展目的是希望在此尋找機會，如協助中國媒體，在中國推廣更多日本作品，同時協助有意打進日本市場的中國遊戲，幫忙宣傳。

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LINE Games的攤位。LINE的遊戲不少已有國際服或中文版，但至目前為止還未有一隻推出陸服。（歐敬洛攝）

首次參展的LINE Games

除日本的法米通外，還有來自韓國的LINE。相信不少讀者都認識LINE這個通訊軟件，但LINE除了通訊外，還涉足遊戲發行，如《命運之子》Destiny Child、《第一召喚師》First Summoner、最新的RPG手遊《Exos Heroes》等，都是LINE的出品。

LINE第一次前來CJ參展，但只在BtoB設攤。他們參展的目的之一，是希望藉此推廣韓國遊戲，尋找機會在中國發行。被問道LINE如何看今天的中國遊戲，LINE發言人表示中國遊戲的質量十分高，並特別提到手遊《少女前線》在韓國牽起一陣熱潮。

但他們表示LINE看遊戲的好壞是以遊戲的本身判斷，不是以國家區分。韓國本地雖然也是以手機遊戲為主軸，但玩家們亦有興趣接觸更多不同種類，如主機的遊戲作品。

TapTap的展攤，TapTap的口號是「發現好遊戲」，英語是Discover Superb Games。（歐敬洛攝）

從有想走進的 亦有想走出國際的

除有外國廠商希望打進中國市場，亦有中國廠商希望走出國際。中國手遊下載平台TapTap就在近日註冊了一個新網址「tap.io」，專門拓展海外市場。TapTap除提供遊戲下載外，還設立讓玩家們交流的社區，讓廠商與玩家互動接觸。

TapTap發言人表示，由於中國玩家社群與海外不一樣，因此特意推出海外版本。新網址界面與內容與原版「taptap.com」無異，但社區、遊戲評分另行獨立計算，並提供多語言支援。

在BtoB參展商中，有多個協助中國遊戲前往海外發展的企業。特別是提供海外宣傳、交易服務，如Google、ePayment平台ingenico等。在中國遊戲迅速發展的今天，充滿着商機與可能。

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