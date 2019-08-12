【直擊上海電玩節ChinaJoy（CJ2019）】主場館精彩實況報道

中國最大遊戲展覽，數碼互動娛樂展覽會ChinaJoy 2019在8月2至5日順利舉行。大家可能對這遊戲展略有所聞，但又未曾去過，今次就由筆者帶大家參觀這實際是全亞洲最大的遊戲展覽，來一探究竟！ 這次報道分為三部分，第一部分是面向玩家，也就是最大的BtoC展館；第二是集眾ShowGirl及舞台表演的圖輯；第三是面向企業的BtoB展館，各部分轉跳連結在下方。所有照片可按圖放大。

ChinaJoy第二部分：【CJ2019】主場館舞台表演 ShowGirl精彩特輯

ChinaJoy第三部分：【CJ2019】渴望走進中國與打向國際市場 企業館發現更多

前往ChinaJoy正門方向。CJ在上海新國際博覽中心舉行，鄰近花木路地鐵站。（歐敬洛攝）

14個展覽館 11個BtoC主場館

今屆ChinaJoy在上海新國際博覽中心舉行，論規模說活動是全亞洲最大，是因為展覽的佔地非常廣闊。展覽中心共有17個展館全被活動租用，實質用作攤位展出的館亦有14個，其中11個館為對外開放的BtoC展區。

在BtoC展區，每個參展商幾乎都有一個甚至兩個舞台，比東京電玩節還要誇張，相信「很巨大」會是每個首次前往CJ參加者的第一感覺。

從硬件到遊戲 真正遊戲展覽

參展廠商包羅萬有，除了大家熟識的騰訊、網易、bilibili外，還有遊戲的代理商，及軟硬件的生產商。如其中一個名為「英特爾主題館」就是提供Intel CPU電腦為主的廠商展館；「高通驍龍主題館」就是提供以高通CPU手機為主廠商展館，Vivo、Oppo等均有參展。

不過展館主題仍以遊戲為主，動漫相關的周邊僅佔很少部分。而因中國甚少有主機遊戲關係，CJ展出的作品都以手機及電腦遊戲為主。玩家試玩時，拿的都不是手掣，而是鍵盤滑鼠及手機。

在高通主題館中，出展都是手機公司，舞台上正舉行電競比賽活動，人山人海。（歐敬洛攝）

CJ中幾乎每個參展商都設有舞台，活動不少都是勁歌熱舞，如即場的DJ表演。（歐敬洛攝）

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Bilibili發行了多套遊戲作品，包括代理人氣的FGO，成為場內焦點之一，任何時候都擠滿了人。（歐敬洛攝）

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電競、騰訊與Switch成焦點

電競在中國發展瞬速，成為展覽的一個重要主題。展覽中有多間電腦及周邊硬件的公司參加，展示各種硬件配置如何讓人打機更順暢，滑鼠、鍵盤等如何更精準等。部分展商更即場舉辦比賽活動，吸引玩家觀賞。

值得一提是任天堂才剛與騰訊成功合作，準備在中國開拓主機市場。這次騰訊便帶同了任天堂參展，以Switch紅色主調的巨攤成為全場焦點之一，不少玩家急不及待前往試玩。

騰訊遊戲今年的主力是任天堂合作的Switch，騰訊主攤中的一半成為了Switch主題區。（歐敬洛攝）

SONY PlayStation攤位的一邊是《原神》試玩區。Mihoyo雖沒在CJ個別參展，但有在《原神》試玩區中協助玩家。（歐敬洛攝）

Mihoyo新作《原神》首登PS4

全場另一個焦點，在於SONY的展攤上。崩壞系列製作的Mihoyo在SONY攤位中展出了最新作，《原神》的PS4版試玩。但因特別原因的關係，《原神》僅一次封測就惹來了極大話題。且中國手遊移植PS4《原神》是第一人，在CJ當天吸引了大量玩家前往圍觀及試玩。

Mihoyo表示，將會盡力聽取玩家的意見，並帶給讓玩家得以滿足的成品。據悉《原神》最快可在2020年春推出，相關的介紹可參考此篇轉載文章。

ChinaJoy的主辦方自2016年開始與順網科技合作，至今天已完全成為順網品牌下的活動。（順網科技提供）

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規模相當大不可能一天逛完

由於展館非常大且參展商眾多關係，若連同試玩時間CJ不可能一天走完。且各展商有大量獨自舞台表演、活動環節，由早上9時開展至每天5時結束，所有場館都熱鬧非常。特別在中國遊戲發展迅速的今天，中國製造的遊戲和品牌成為了CJ主角。

但因為中國遊戲業界才真正起步不久，展商和遊戲數量仍然有限。因此即使展覽規模要比日本東京電玩展TGS要大，但展出內容還是較TGS要少。但CJ與TGS相同，入場參加者目的均是試玩遊戲及觀看最新遊戲發佈，而不是排隊購物，與香港的動漫展有相當的不同。

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