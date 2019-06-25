《侍魂曉》竟然狂炒？港行亞洲版缺少「部份」內容變珍貴錯體版

港行（亞洲版）《侍魂曉（Samurai Shodown）》本星期初便「提早」見街，三百多元都算是幾抵玩。不過最近看到突然被「瘋狂」炒起？有傳因為港行（亞洲版）初版內容有「缺失」，因而被炒起。究竟有何「缺失」呢？

《侍魂曉（Samurai Shodown）》「錯體版」由三百多元炒至近五百元，都算幾誇張，究竟內容上有什麼「缺失」呢？原來遊戲本身無論是亞洲版或日本版都是對應「中文、日文及英文」，就連遊戲封底都有印著，可是發現「港行／亞洲版」遊戲內竟然沒有「日文」選擇（日本版反而有得揀日、中、英）。其實以往都有不少遊戲，透過網上更新才可以加入某些語言，可是今次遊戲初日更新（1.01）卻沒有加入「日文」顯示，因此估計這個批次遊戲是「遺漏」日文文字內容，而有傳香港官方亦開始回收這些「有問題」的批次。是否所有亞洲版／港行出事呢？暫時所知封面貼上了「特定」貼紙的批次（看下圖）才「出事」，而日版就沒有問題。

（錯體版及日版細節 可按圖放大看分別）

亞洲版《侍魂》便是這批次出現問題（林勇攝）

其實對一般玩家而言，遊戲碟內沒有日文都不是問題，相信將來官方亦會釋出更新。可是對於「遊戲收藏玩家」，這個「錯體版」可能會是十分珍罕的收藏。就像年初《Judge Eyes 死神的遺言》（人中木村），因遊戲中角色羽村京平由ピエール瀧因涉毒令SEGA將遊戲下架後，日版都曾掀起炒風；另外SNK NeoGeo AES卡帶版《侍魂零Special》，亦因初版太「血腥」而被官方回收，就算之後重推「健康」版後，初版亦都被炒貴一截。