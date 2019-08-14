聽我唱歌吧《Macross 7》25周年福山芳樹紀念演唱會官方插畫公開

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動畫《超時空要塞 7（Macross 7／マクロス7）》自播放以來將迎來 25 週年紀念，官方決定舉行紀念演唱會活動「《超時空要塞 7》25 週年紀念『BASARA EXPLOSION 2019』from FIRE BOMBER」，同時也公開了由《超時空要塞 Frontier》的人設‧江端里沙與《超時空要塞》視覺設計‧天神英貴一起合作的活動主視覺。

「《超時空要塞 7》25 週年紀念『BASARA EXPLOSION 2019』from FIRE BOMBER」將由主角‧熱氣巴薩拉的代唱歌手福山芳樹獨挑大梁，大家喜歡的《超時空要塞 7》歌曲想必都能在這場演唱會中聽到，是一飽耳福的機會！不過票券已經售罄，只能期待官方將這場演唱會收錄成藍光影像的機會了。演唱會事前物販將從 8 月 13 日日本時間下午 3 點開始，想收藏有紀念價值週邊的朋友請務必關注官網訊息。演唱會於 9 月 13 日於東京 Zepp DiverCity 舉行。

《超時空要塞 7》25 週年紀念『BASARA EXPLOSION 2019』from FIRE BOMBER宣傳海報

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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