《伊蘇IX》最新情報「格林瓦爾德之夜」、「惡靈戰」系統畫面

日本Falcom預定2019年9月26日在PS4主機上推出的人氣動作RPG《伊蘇》系列最新作《伊蘇IX：Monstrum Nox》（イースIX モンストルム・ノクス），繼之前官方特地本作新系統「格林瓦爾德之夜（グリムワルドの夜）」與「惡靈戰（ラルヴァ戦）」最新情報後，如今官方再度釋出這兩個新系統的最新畫面讓玩家們確認欣賞。

在這次的系列最新作中，玩家們將在怪人橫行的監獄都市裡，收集這些怪人作為夥伴，並活用怪人們各自不同的獨特能力來進行關卡探索移動或是戰鬥。不過由於監獄都市各地區都有強力結界存在，因此玩家們必須要先破壞這些結界，才能擴大自己的探索冒險範圍；而這個結界破壞的過程，就是讓夥伴怪人全員在特殊異空間進行特殊戰鬥的所謂「格林瓦爾德之夜」。

不過，這個「格林瓦爾德之夜」也並不是隨便就可以發動戰鬥的。玩家們如果要發動「格林瓦爾德之夜」，就必須先累積「NOX」暗夜量表才行。而要累積「NOX」暗夜量表，就必須要進行「惡靈戰」討伐才行。所謂的惡靈戰，是指讓玩家們點擊在城鎮四周的黑暗瘴氣，藉此與來自瘴氣內的魔物「惡靈」進行對戰，藉此消除脹瘴氣的特殊戰鬥。當玩家們戰勝後，就可以累積「NOX」暗夜量表，玩家們如果發現不妨多來挑戰，加速觸發格林瓦爾德之夜，好讓自己的冒險區域範圍更加擴大！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO