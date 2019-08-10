《勇者鬥惡龍XI S》Switch移植版　騎乘怪物、外觀裝備功能加強！

日本Square Enix預定於2019年9月27日在Nintendo Switch主機上推出的《勇者鬥惡龍XI S 尋覓逝去的時光 Definitive Edition》（ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めてS），官方特地公開本作外觀裝備與騎乘怪物最新情報畫面讓玩家們確認。

外觀裝備

本作為一款將之前在 PS4／N3DS 等平台推出的人氣 RPG《DQXI》在追加角色語音、新夥伴角色劇情等各式各樣全新要素後，重新在 Switch 主機上再度推出的移植加強版。在這次遊戲中，也將會與之前版本相同，讓玩家們可以幫夥伴替換各式各樣的服裝打扮，並直接反映在遊戲內呈現出來，讓玩家們可以隨著角色裝備不同外觀也產生各種不同變化，增添更多冒險的樂趣與挑戰！

附帶一提，在這次的外觀時裝裝備上，玩家們裝備後雖然角色外觀會產生改變，不過卻不會對攻擊力與守備力等狀態數據造成影響；而且外觀裝備在「限制遊戲（しばりプレイ）」不能裝備防具的模式下，也依然可以用來變更角色外觀打扮，玩家不用擔心自己好不容易收集到的外觀裝備會因此而不能使用。同時為了讓玩家們更加容易確認區隔外觀裝備與一般裝備，因此在商店購買的時候外觀裝備位有粉紅色的圖示表示，對玩家們來說可說是非常方便的設計。

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騎乘怪物

而在這次的騎乘怪物方面，官方將會針對這部分進行強化，除了會有更多更具特色的騎乘怪物登場讓玩家們使用外，玩家們在騎乘時還可以透過他們各自不同的能力獲得經驗值。同時在這次遊戲中，還將會加入可以更加容易叫出各種騎乘物的「便利選單」（べんりメニュー，可透過搖桿「+」鍵叫出，除了可召喚馬匹外，也能藉此開啟鍛冶等系統）功能，也讓遊戲趣味性更加提升許多！

玩家們在騎乘時還可以透過他們各自不同的能力獲得經驗值。（《勇者鬥惡龍XI S》遊戲畫面）

殺人豹（キラーパンサー）

而在這次針對騎乘物所追加的特殊能力方面，舉例來說，馬可以將敵人踢飛出去來獲得經驗值，「殺人豹」不但可以高速移動，也可以跟馬一樣將敵人撞飛獲得經驗值，或是利用「吠叫」（ほえる）來將周圍敵人吸引過來；當玩家們在騎乘殺人豹的時候，配樂也變成八代的 BGM「大平原のマーチ（大平原的行進曲）」，玩家們務必要來確認看看

史萊姆騎士（スライムナイト）

史萊姆騎士型的騎乘魔物會在戰鬥中使用劍來展開攻擊，當他們打倒敵人後同樣可以獲得經驗值。

冰巨人（アイスゴーレム）

石巨人型的騎乘魔物，可以敲打地面來將周圍的敵人打倒，或是破壞道路上阻擋前進的障礙物。他們打倒敵人同樣可以獲得經驗值。

少女娃娃（メイデンドール）

當玩家們騎乘在少女娃娃型的騎乘魔物身上時，可以在不被敵人注意的情況下前進，此時觸碰到原野上的魔物也不會進入戰鬥，對想避免戰鬥趕路的玩家們來說可是非常便利的騎乘魔物。

傳奇狼（レジェンドウルフ）

騎乘「狼龍」（ウルフドラゴン）或傳奇狼等騎乘魔物時，可以在空中飛行，並將大型敵人吹飛出去（可藉此獲得經驗值）。當主角騎乘在其上之時，外觀還會變成狼龍使者風格的模樣！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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