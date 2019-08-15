Switch出超任無線手掣 Online網店加推SFC經典 即睇10大心水作品

網傳任天堂Switch將推出超級任天堂手掣型無線手掣，而Switch Online懷舊遊戲下載區Virtual Console快將增設超級任天堂作品。

遊戲討論區resetera有人爆料，任天堂正向美國聯邦通信委員會申請Switch 超級任天堂手掣型的無線手掣FCC認證！參照（連結）中的申請資料圖片，新掣型號為HAC-042，左右邊頂部有突起的ZL、ZR掣，一看外形就知是超任手掣。任天堂去年曾推出Switch用的任天堂灰機／紅白機無線手掣，同時早在19年3月，外媒已傳出Switch Online的懷舊遊戲下載區Virtual Console，快將增設超任titles，所以消息可信性極高。

一看手掣的外型就知道是SFC掣啦。

2018年任天堂曾推出Nintendo Online網上限定灰機版Switch無線手掣。（任天堂官網圖片）

向來以懷舊機風格推出第3廠配件的8bitDo，也曾推出類似超任手掣外型的無線Joypad，反應不俗。（8bitDo圖片）

嚴選10隻最好玩SFC經典

雖然要玩超任遊戲，可選擇的平台多不勝數，不過接下來老任會出輕便版Switch Lite，帶細機出街玩超任遊戲，實在有很大吸引力。以下10款SFC經典，單純以筆者個人口味為先，不喜忽插、不分化不割席。

娛樂金魚眼（金魚注意報）

《娛樂金魚眼》是不少香港動漫迷的童年回憶，這款party game類的3P遊戲，有極多搞笑小遊戲玩，絕對考驗友情！

娛樂金魚眼

龍珠Z 超級撒亞人傳說

雖然《超武鬥傳》對戰鬥波很好玩，但筆者仍然是喜歡龍珠卡牌式RPG《龍珠Z 超級撒亞人傳說》，當時它利用SFC放大縮細功能做出高速打擊、撞山等超激特效，故事演出也做得好，龍珠fans一定要玩。

龍珠Z 超級撒亞人傳說

薩爾達傳說：眾神的三角神力

每代任天堂主機都有一隻經典、震撼人心的Zelda，超任的《眾神的三角神力》是SFC推出中前期的傑作，考智慧的迷宮、考反應的波士戰，非常好玩。

忍者龜4（TMNT：Turtles in Time）

可從4隻不同能力的忍者龜中4揀2進行「Final Fight」式二人合作橫向動作。動作爽快流暢，版圖關卡變化多。

忍者龜4（TMNT IV：Turtles in Time）

FRONT MISSION GUN HAZARD（前線任務外傳）

原本FRONT MISSION是一隻SLG戰棋遊戲，但外傳GUN HAZARD卻改為版圖廣闊的橫向動作ARPG，仍保留SLG時期的升級、改機元素，非常耐玩。

FRONT MISSION GUN HAZARD（前線任務外傳）

心跳回憶 在傳說之樹下

經典戀愛育成遊戲，盒帶版的畫面一點也不差，又不用load碟，不過因容量所限削減了極多女角，但仍值得一玩。

心跳回憶 在傳說之樹下

加油！大力工頭阿源（がんばれ大工の源さん）

日本Irem製作的Q版橫向動作，原本是街機作品，繼紅白機和Gameboy後，就是這款超任版，增加「雷神式」爆地、投擲槌子攻擊，爽快好玩。

加油！大力工頭阿源

太空戰士VI Final Fantasy VI

比起《FF7》，筆者更喜歡魔幻一點，有蒸氣魔幻感覺的《太空戰士VI》。完全用盡了SFC點陣式作畫的極限，每個角色都有特殊出招方法，故事皇道而正傳，必玩。

太空戰士VI

極上Q版沙鍋曼蛇（極上パロディウス）

有人叫它「Q版沙羅曼蛇」、又有人叫沙鍋曼蛇，集合多款Konami經典射擊作品機體，在瘋狂搞笑的版圖中攻擊異想天開的奇怪敵人（比如巨型森巴舞女、貓戰艦等等），畫面繽紛、玩得好開心。

極上Q版沙羅曼蛇

Tales of Phantasia（時空幻境）

Tales of 系列的第一作，其RPG戰鬥內有動作元素，人設又由《我的愛神》藤島康介氏負責，少有地在盒帶內收錄有歌曲及配音，不過它生於SFC/PS世代交替期間，成績未如理想，要3年後推出PS版才更廣為人識。