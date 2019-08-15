《熱血硬派國夫君外傳 熱血少女》公開Kyoko華麗踢技實機畫面

日本 Arc System 與 WayForward 共同合作開發，預定 2019 年 9 月 5 日在海外 PS4／Xbox One／Nintendo Switch／PC 等平台推出，台灣方面則是將由 H2 Interactive 同步於 9 月 5 日推出 PS4／Switch 繁體中文版的《熱血》系列最新作《熱血硬派國夫君外傳 熱血少女（River City Girls）》（熱血硬派くにおくん外伝 River City Girls），繼之前官方公開登場女主角之一「Misako」實機展示之後，如今官方再度釋出另一名女主角「Kyoko」的實機展示讓玩家們欣賞。

本作為人氣動作遊戲《Shantae》系列開發商美國 WayForward 所開發、日本 Arc System 擔任監修，以人氣動作遊戲《River City 熱血硬派》系列為主題的動作新作。相較於之前系列都是由「Kunio（くにお／國夫）」與「Riki（りき／鮫島力）」等人氣不良高中生角色們擔綱演出，這次則將會由他們的女朋友「Kyoko（きょうこ／京子）」與「Misako（みさこ／美佐子）」兩名女主角來獨挑大樑，在六大區域大鬧特鬧，使用各種華麗招式與道具裝備，從各式各樣不良手中拯救遭到誘拐的系列主角們！

（《熱血硬派國夫君外傳 熱血少女》）

而在這次官方所公開的影片裡，則將會以登場女主角之一「Kyoko」的實機展示為主題，玩家們將可以欣賞到她不同於「Misako」爽快的拳技，而是以各種華麗足技組成爽快 Combo 連攜來狂扁對手拯救心愛鮫島力的動作畫面演出與爽快戰鬥快感！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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