PS5 推出日期確定？硬件效能大幅度強化 GPU 達 RTX 2080 級數！

Sony 今年缺席了 E3 後，不少玩家都猜測 Sony 正打算自己組織一埸盛大的發布會，亦即是新世代主機 PS5 的公布。近日在 4chan 就指出， Sony 已經向遊戲大廠發出活動邀請函，預計將會在當日揭曉 PS5。加上，知名的硬件信息爆料人 @Komachi 也在 Twitter 上也公開了 PS5 的 APU 硬件，效能媲美 PC 上的頂級顯示卡。

PS5 圖像處理超進化

Twitter 上的知名硬件信息爆料人 @Komachi，公開了 PS5 正在測試的 AMD APU（加速處理器）的效能，現已知的 APU 分別有 Gen0﹑1﹑2，而最高效能的 Gen2 效能高達 2GHz。使用 Gen1 的 PS4 Pro 只有 911MHz，可見 PS5 的圖像處理有大幅度的提升。

PS4 和 PS4 Pro 使用的是AMD Radeon GCN GPU 微架構，而 PS5 則使用後續的 Radeon DNA。如 PS5 真的有 2GHz 的效能，則等於達到 9.2TF （浮點運算）性能，亦等同 14TF GCN 性能，對比 PS4 Pro 的 4.2TF 提升不少。

PS5 的外型都是玩家們相當期待的一環

PS5 有 RTX 2080 級數？

如果用玩家比較熟悉的 Nvidia 顯示卡效能解釋的話，GeForce RTX 2070 Super 可達 9TF，而RTX 2080 可達 10.1TF，可見 PS5 的效能在這兩張高階 N 卡之間。不過 2070 Super 的官方價都已經要 499 美金（約 3913 港元），筆者相信 PS5 的價錢也仍在保持下 $3000 以下，在這麼強大的性能和專為遊戲設計的高穩定性下，試問玩家又怎能抗拒 PS5 呢。

PS5 硬件總覽

今年 4 月也在 Sony 前系統架構首席的 Mark Cerny 口中知道了 PS5 的部分硬件，新機將會採用 AMD 第三代 Ryzen 處理器（搭載 Zen 2 微架構核心）﹑Radeon Navi 系列 GPU﹑超高速 SSD 固態硬碟（Sony 已展示 load 遊戲速度）﹑支援光線追蹤（ray-tracing），以及 8K 解析度。

如果《GTA VI》成為 PS5 首發遊戲的話，新主機的首批銷量應該會破記錄

PS5 發表日期

4chan 和遊戲網站 NeoGAF 指，Sony 已開始向 Activision、Square Enix、Ubisoft、EA 等大廠發出「PlayStation Meeting 2020」活動邀請函，打算在 2020 年 2月 12 日發布 PS5，以及護航推出的大作，估計將有《The Last of Us》系列新作，以及一直盛傳的《GTA 6》等。眼見對手微軟已經公布了代號「Project Scarlett」的 Xbox 新主機，再計算 PS4 已經推出 6 年有多，下年 2 月公布年尾推出新機也非常合理。