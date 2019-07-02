【GTA 6】再有大量傳聞　玩家可做70、80年代跨境大毒梟？

遊戲動漫
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繼上次有傳聞GTA 6（Grand Theft Auto VI）會集合Liberty City及Vice City的版圖後，今次再有大量傳聞在Reddit流出。來源是一名自稱認識Kotaku/PC Gamer記者，以及認識Rockstar員工的網民，到底這些情報是真定假？

（reddit）

以下內容為未經證實傳聞，很大機會與實際遊戲不符

新一集GTA自2012年已立案，至2015年中也未有正式投入開發，因為團隊當時仍專注於RDR2

是另一款Rockstar Worldwide Production，並不是一兩個工作室，是全部

企劃代號是Project Americas

舞台是Vice City及一個建基於里約熱內盧的虛擬地域，有部份任務會在Liberty City進行，更可能有古巴

遊戲會在真實度及遊玩性取得平衡，不會像RDR2那樣追求真實

可控角色只有一人，為男性

時間是1970s 至 1980s

主角名為Ricardo，目標是成為大毒梟，另一關鍵角色名為Kacey。主角起始於由Vice City運可卡因至南美地區，接觸其他販毒領主。有多個城市，亦有一個巨大的監獄

有個章節系統類似塔倫天奴的電影，或者RDR2

天候系統是重點元素，有颱風、洪水等

建築物與載具會隨著時代轉變，這令開發很頭痛但他們找到方法做到。珍貴的舊車會隨著時間過去變得昂貴，有全部的經濟系統

深受Netflix的Narcos（毒梟）影響

他們想製作出優秀的70/80年代Soundtrack，不過仍在審議中

年青版的Martin Madrazo（GTA V毒梟）會出場，他的父親當時已是大毒梟，主角有為其家族做任務打其他幫派

販毒帝國的機制像Vice City Stories不過更加大型，想想GTA Online的系統並擴大10倍

角色只能使用身上的武器而沒有「軍火庫口袋」，像RDR2及Max Payne 3那樣

個人載具變得像RDR2的馬鞍，全部裝備會藏於車內。而像LA Noire那樣防彈衣著上身時會顯示出來

將會有極大量的字幕，因為角色會用他們的母語說話（英文玩家很多玩無字幕）。擬真地像Narcos，於南美地區你很少聽到英文，而在Vice City就會是不同語言夾雜，大部份英文

故事會關連到愛滋病與及移民危機，會有一個虛構版的卡斯特羅角色（古巴革命領袖）

次世代機Only，沒有PS4及XB1

新GTA是現時的重點開發項目，另一邊也有另一款遊戲，猜測是Bully 2

遊戲處於Pre-Alpha階段所有角色名稱、地點、細節可能有變

沒有預計發售時期

不過對於一位外部人士能取得如此大量的訊息，而且很多重點又言之鑿鑿，個人認為可信度極低，大家看完笑笑便算吧。

來源：reddit

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