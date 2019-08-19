《多啦A夢牧場物語》繁中Steam版10月發售　兼附送特別道具！

撰文：gamebase
最後更新日期：
台灣萬代南夢宮娛樂昨（16）日宣布，《多啦A夢牧場物語》（英文名稱：DORAEMON Story of Seasons）繁體中文版 PC（STEAM）版預定將於2019年10月11日推出！
特別收錄道具內容同步公開
凡購買 PC（STEAM）繁體中文版的玩家將可獲得：「大雄房間組合」、「黃金多啦A夢像」以及種子包「春季蔬菜組」，玩家可體驗更豐富有趣的牧場生活。
商品情報
遊戲名稱：多啦A夢牧場物語
英文名稱：DORAEMON Story of Seasons
發售日：
Nintendo Switch™版：2019年7月25日
PC（STEAM®）版：2019年10月11日
發行商：BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
台灣發行：BANDAI NAMCO Entertainment Taiwan Ltd.
平台：Nintendo Switch™／PC（STEAM®）
類型：溫馨農場模擬
【本文獲「gamebase」授權轉載。】
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