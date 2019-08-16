2D射擊遊戲《硬核機甲》限量版內容公開日本好評不斷

遊戲動漫
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由 Rocket Punch Games 開發的《硬核機甲》（HARDCORE Mecha）2019 年 6 月於日本推出後，瞬間成為全日本銷量冠軍，令 9 月 13 日推出的繁體中文版更受注目。發行商 GSE 今（14）日宣佈《硬核機甲》於香港及台灣地區推出限定 800 套的 PS4 實體典藏版，更首次公佈港臺地區預購特典詳情。

距離《硬核機甲》發售不足一個月，GSE 公開在香港與台灣推出的 PS4 平台專用遊戲《硬核機甲》典藏版資訊。香港及台灣總數只會發售 800 套，數量極度有限，為免向隅，請盡速各大遊戲店預購。

此外，目前於香港及台灣預購《硬核機甲》PS4 盒裝版，可得到港臺地區限定的預購特典「雷暴」匙扣，數量有限，送完即止。

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產品資訊

遊戲名稱：硬核機甲（HARDCORE Mecha）

開發商：Rocket Punch Games

遊戲類型：2D橫向射擊

發行商：Game Source Entertainment

台灣代理 : 傑仕登股份有限公司

對應平台：PlayStation®4

發售日期：2019年9月13日

建議售價：HK$158 / NTD 690 (普通版)

HK$ 268 / NTD 1090 (典藏版)

字幕：英文 / 繁體中文/ 簡體中文

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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