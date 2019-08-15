未能達標！僅19個開發團隊簽署要求G2A開發非法遊戲序號阻擋功能

數位遊戲交易平台 G2A 在近期可說是風波不斷，長年累積下來的非法遊戲序號販售問題累積多年爆發後，便被多個獨立遊戲開發團隊聯合譴責，表示寧願玩家直接玩盜版也不要在 G2A 上購買他們的作品，讓該數位交易平台再度面臨了危機。

據多個獨立開發團隊所透露的資訊，不法份子透過盜用信用卡的方式大量購買遊戲序號並於 G2A 上低價販售，而當信用卡持有者申請退費時，獨立開發團隊必須自行花費額外的成本和人力資源來處理大批的遊戲退款申請以及相關手續費用等等，部分獨立開發團隊甚至因此而破產。

《異星工廠（暫譯：Factorio）》開發團隊 Wube Software 便曾因這類事件損失 6600 美金（Factorio）

而《Subnautica》開發團隊 Unknown Worlds Entertainment 創辦人 Charlie Cleveland 近期也在推特上向 G2A 嗆聲，表示團隊曾因旗下作品《Natural Selection 2》碰上了不法份子於 G2A 上販售非法序號事故，讓團隊直接因此虧損了三萬美金，而 G2A 先前曾表示願意賠償因此受害的遊戲開發團隊十倍的損失金額，Charlie Cleveland 便要求 G2A 償還 Unknown Worlds Entertainment 三十萬美金，但 G2A 並未對此要求作出正式回應。

2013 年有 1300 多個《Natural Selection 2》非法遊戲序號於 G2A 販售，導致開發團隊損失重大（《Natural Selection 2》）

G2A 雖然在先前曾表示願意提供更佳的防制手段，但也表示該功能至少要有 100 名以上的獨立開發團隊提出需求才願意開發。不過經歷了近一個月的時間後，該項阻擋非法遊戲序號的功能只有 19 個獨立開發團隊提出需求，距離 G2A 所要求的一百名目標相差甚遠。不過 G2A 並未就此將該項功能就此取消，表示願意將申請時間延至 8 月底，讓有興趣的獨立開發團隊擁有更多的時間來思考是否要提出該項需求。

G2A 的阻擋非法遊戲序號開發申請僅 19 位開發者簽署（gamebase）

Charlie Cleveland 對於 G2A 的阻擋非法遊戲序號的功能申請決策也抱持著不信任的態度，表示這類功能必不會耗費多少成本，讓他質疑 G2A 單純只是想透過這次的申請來將玩家輿論砲火轉向未出現在申請名單上的獨立開發者。

在不被多數獨立開發團隊信任的狀態下，該項阻擋非法遊戲序號功能是否能在月底正式達標看來是件不太可能會發生的事，反觀由獨立開發團隊 No More Robot 執行長 Mike Rose 所發起的「禁止 G2A 販售獨立遊戲」的請願投票已達 6279 票，距離達標僅差 1300 票，不過即便確實達標了，是否能實行並就此解決販售非法序號問題也是個未知數。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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