《Pokemon 劍．盾》公開「對戰競技場」及「隱藏特性」最新情報

【寶可夢 劍．盾】日本 Pokémon 預定於 2019 年 11 月 15 日在全球 Nintendo Switch 主機上推出，支援日文／英文／西班牙文／法文／德文／義大利文／韓文／繁體中文／簡體中文等多種語系的人氣收集養成 RPG《精靈寶可夢》系列最新作《寶可夢 劍．盾》（Pokémon Sword ＆ Shield／ポケットモンスター ソード・シールド），官方特地公開有關本作包括寶可夢隱藏特性在內最新戰鬥相關情報要給玩家們知道！

網路對戰「對戰競技場」

在這次的系列最新作中，玩家們除了可以在新舞台伽勒爾地區與各式各樣新的寶可夢們對戰之外，也可以透過網路連線在本作的「對戰競技場」（バトルスタジアム）中來與其他玩家進行對戰。在本作連線對戰的對戰競技場中，共有以最強寶可夢訓練家為目標，會依照玩家成績分成不同級別順位的「級別對戰」（ランクバトル）、可輕鬆享受對戰樂趣的「自由對戰」（カジュアルバトル）、會由官方定期舉辦各式各樣官方大會或夥伴大賽的「網路大賽」（インターネット大会）等三種類型。附帶一提，要使用「對戰競技場」連線對戰功能，必須要加入任天堂「Nintendo Switch Online」線上付費服務，這點訓練家們可要特別注意。

+ 3 + 2

另外在本作中，玩家們也可以使用「租用隊伍」（レンタルチーム）來享受對戰樂趣。所謂租用隊伍，是指輸入在網路上公開的 ID，來借別人戰鬥隊伍使用的功能。玩家們一次同時最多可以租用五個隊伍來使用，並使用這些租借隊伍在級別對戰中使用，因此就算是初學者玩家，也不用擔心自己寶可夢隊伍太弱，一樣可以藉此在線上對戰中盡情享受對戰樂趣！

新收錄「隱藏特性」

另外在這次遊戲中，正如之前所介紹，將會收錄如除了能讓寶可夢變巨大外，還能提升寶可夢部分能力的「極巨化」（ダイマックス），而且在極巨化情況下，還能施展出威力強大並附帶各種效果的極巨招式，讓戰況朝向對我方更有利的情況進行！

+ 4 + 3 + 2

另外在本作中，玩家們只要帶著特殊道具「極巨腕帶」（ダイマックスバンド），就可以讓所有寶可夢都能夠使用極巨化。因此玩家可因應對戰狀況，選擇要進行極巨化的寶可夢，或是使用能提升攻擊力的道具，進一步強化極巨招式的巨大威力。

（《寶可夢 劍．盾》）

除了極巨化之外，本作中還將會收錄眾多新發現的特性登場。例如像是「雙彈瓦斯」（マタドガス，伽勒爾版）在上場對戰時，能使用可讓四周充滿可打消寶可夢特性效果，讓特性無法發動的氣體的「化學變化氣體」（かがくへんかガス）特性，也將會讓戰鬥變得更多多元刺激！

附帶一提，在這次登場的特性當中，還將會收錄被稱為隱藏特性，比平常特性來要更加珍貴的稀有特性登場。這些隱藏特性通常都藏在只能透過極巨化團體戰中捕捉到的寶可夢身上，例如像是這次新登場的鋼鎧鴉（アーマーガア），平常在草叢裡抓到的特性為「壓迫感」（プレッシャー），但卻有機會在極巨團體戰抓到特性為能夠將敵人降低我方能力的招式或特性效果反彈回去的新隱藏特性「鏡甲」（ミラーアーマー）的鋼鎧鴉，因此訓練家們可以多多挑戰極巨團體戰，設法捕捉這些稀有特性寶可夢來讓自己隊伍更加強大！

除此之外，本作還將有收錄各種只要讓寶可夢們攜帶著，就能令寶可夢對戰的戰術變得更多元化的新道具登場。例如像是當戲法空間（トリックルーム）成功時，能夠讓速度降低的「客房服務」（ルームサービス）；或是當寶可夢能力下降時，會與同行寶可夢進行替換的「避難背包」（だっしゅつパック）等，玩家們也可以好好利用這點，來讓自己的寶可夢對戰戰術變得更加豐富！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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