任天堂最新獨立遊戲Showcase影片　大量神作即將移植Switch

自從Switch推出以來任天堂就非常積極拉攏獨立遊戲開發者,亦有大量知名獨立遊戲相繼移植至Switch;早前(8月19日)任天堂官方公開最新的Switch獨立遊戲Showcase影片,表明將有更多令人興奮的神級獨立遊戲即將移植!

整個Showcase影片中公開了超過20隻即將於推出的獨立遊戲,部份更在影片公開當日已開放eShop購買下載。雖然也有不少全新遊戲,但相信最令人興奮的始終還是近幾年的知名獨立遊戲移植的消息,例如以下作品:

Superhot / 已推出:

Superhot可說是個結合第一身射擊和戰略的遊戲,玩家先用慢動作擊退蜂湧而至的紅色敵人,再以正常速度重播,便可欣賞自己有如「殺神」John Wick一般的電影效果。另外遊戲的極簡主義藝術風格亦備受矚目。

可以看看Vtuber貓宮日向最近玩Superhot的影片(不過她是用VR來玩):

Torchlight II 火炬之光II / 9月3日上架:

之前亦有介紹過的《Torchlight》(火炬之光)系列,如果沒聽過的話,將它簡單理成卡通版的Diablo(暗黑破壞神)就可以了;而開發Torchlight的Runic Games其實就是由當年開發Diablo的暴雪北方(Blizzard North)之核心成員組成,因此可以說《Torchlight》就是Diablo的精神續作也沒錯。Torchlight II是一個完成度十分高的遊戲,沒玩過又有Switch的朋友就不要錯過了。另外一提雖然Runic Games已經解散,不過其「後繼者」Echtra Games正在開發大型MMO遊戲《Torchlight Frontiers》,如果覺得《Torchlight》合眼緣的話亦可多加留意。

Hotline Miami Collection 邁阿密熱線合集 / 已上架:

Hotline Miami是一個俯視式射擊遊戲,亦是近年其中一個最出色、最受好評的獨立遊戲大作之一,GEME機因曾撰文分析遊戲的精彩之處,這裡就不贅,請參見以下連結。Hotline Miami共有兩集,而今次將以合集形式移植至Switch,一雞兩味十分抵玩。

Ori and the Blind Forest:Definitive Edition / 9月27日上架

筆者其中一個最愛的獨立遊戲(亦已經吹奏過不止一次),有著滿分的美術、音樂、氣氛以及場景設計,是一個有著超卓藝術性又不失優秀遊戲性的Platformer平台遊戲。遊戲續作Ori and the Will of the Wisps預定於明年2月推出,還未接觸過的朋友趁現在玩便正是時候。如果沒有Switch,也可以去Steam玩PC版。

今次Showcase有以上幾隻近年的獨立遊戲名作撐場,相信一眾indie粉和Switch玩家都十分滿意;如果要說對今次Showcase有什麼不滿,大概就是未能見到Hollow Knight Silksong的新情報吧!不過我對Team Cherry有百份百的信心,繼續等就是了。