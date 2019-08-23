《數碼寶貝物語 網路偵探 駭客追憶》登場主角、數碼獸大公開！

日本Bandai Namco Entertainment（萬代南夢宮娛樂）預定於2019年10月17日在Nintendo Switch主機上推出，台灣繁體中文版也將會同步推出的人氣收集養成 RPG《數碼寶貝》（港譯：數碼暴龍）系列最新作《數碼寶貝物語 網路偵探 駭客追憶》（Digimon Story：CyberSleuth Hacker's Memory／デジモンストーリー サイバースルゥース ハッカーズメモリー），官方特地公開遊戲最新情報畫面讓玩家們欣賞。

本作為一款將2017年12月在PS4／PS Vita等主機推出，除了保留《數碼寶貝》系列數碼獸們的養成／冒險／戰鬥概念要素外，還將會加入讓玩家們化身為一名「電腦偵探／駭客」，來挑戰發生在現實世界與電腦虛擬世界的各種事件，充滿強烈網路色彩的同名作給移植到Switch主機上重新推出的移植版。

在本作中，除了表主線「CyberSleuth 網路偵探」（サイバースルゥース）篇之外，還有一個裏主線「Hacker's Memory 駭客追憶」（ハッカーズメモリー）篇，玩家們將可以透過表裏兩個主線劇情不同主角的視點，穿梭現實與電腦世界之中，活用數碼獸們的能力來進行解謎冒險，藉此深入本作世界觀與故事背景設定，收集多達330隻以上的數碼獸進行培育，享受一場前所未有的《數碼寶貝》網路冒險！

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世界觀

而在本作世界觀方面，將會以近未來的日本做為舞台，隨著網路上充滿視覺性與感覺性的登入技術愈來愈發達，電腦空間逐漸成為人們另一個日常的模樣。雖然有著間陽安全防禦的電腦空間與人們生活密不可分，但與之相關的犯罪事件也愈來愈多，其中部分駭客，甚至還有利用特殊病毒程式造成電腦世界莫大災害。其中某些病毒還擁有各自的AI人工智慧，能收集各種情報因應環境自我進化成長，駭客們將這些特殊病毒稱為「數碼獸」——

而在本作表主線「CyberSleuth 網路偵探」篇中，玩家們將化身為一名由於曾在電腦空間發生意外，使得精神資料部分破損，無法回到自己肉體，而以半數位狀態在電腦世界遊蕩，如今則是為了回到自己肉體，而與數碼獸們一起在電腦空間進行事件調查的電腦偵探「相羽巧／相羽愛美」（相羽タクミ／相羽アミ，男女主角可由玩家自由選擇），穿梭電腦空間與現實世界，來挑戰各式各樣不可思議的事件真相！

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而在裏主線「Hacker's Memory 駭客追憶」篇方面，則將會以表主線所沒有提到的另一個故事為主題，讓玩家透過由於代表自己的「EDEN」帳號遭到盜用被陷害，因此而決定以駭客身分抓出陷害自己犯人真面目的「天澤啓介」（天沢ケイスケ），並在現實與電腦分歧境界彼此接近的近未來東京，使役數碼獸們來與敵對駭客進行對抗，解決各式各樣的駭客事件！

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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