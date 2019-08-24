《仁王2》公開主視覺美術畫面　9月東京電玩展推出試玩機台

由日本 Koei Tecmo Games（光榮特庫摩）旗下的 Team Ninja 開發，預定於 PS4 主機上推出，以日本戰國作為舞台，全球累計出貨超過 200 萬套的人氣黑暗動作冒險遊戲《仁王》系列最新作《仁王2》，官方今（22）日公開主視覺美術畫面，將於 9 月東京電玩展上首次開放試玩。

在《仁王2》當中，玩家要扮演擁有妖怪力量的武士，不只要在荒廢的戰國世界中與妖怪們進行戰鬥，還會前往妖怪橫行的黑暗世界。延續前代的黑暗風格，加入了能夠變成妖怪的戰鬥型態都讓人十分期待，公開的主視覺圖中也可以看到主角截然不同的造型，要如何運用這股妖怪之力就是《仁王2》的重點所在。

而在今年 5 月至 6 月期間進行的限定封測，官方收到了不少玩家的反饋，表示將積極接受玩家的意見並對於遊戲進行調整與優化；同時確定將在 9 月舉行的東京電玩展上首度推出試玩機台，各位玩家準備好解放自身的妖怪之力，全力迎敵了嗎，敬請持續鎖定後續相關報導。

任天堂最新獨立遊戲Showcase影片 大量神作即將移植Switch

高達2020座檯月曆 預訂送柳瀬敬之新繪Zeta Gundam A3海報

【死亡擱淺】小島秀夫現身公開實機影片 山姆爬山探索兼湊BB

星球大戰StarWars Barbie 40年來首度聯乘．黑武士芭比勁似葉劉？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO