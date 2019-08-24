《Call of Duty：Modern Warfare》8月24日推出PS4搶先試玩版

美國 Activision 預定於 2019 年 10 月 25 日在 PC／PS4／Xbox One 等平台推出，Infinity Ward 所開發的人氣軍事射擊動作遊戲《CoD 決勝時刻》系列最新作《決勝時刻：現代戰爭》（Call of Duty：Modern Warfare），官方正式宣布將於 8 月 24日開放本作 PS4 版獨家 2v2 開發測試讓玩家們搶先試玩體驗。

本作為一款將官方之前所推出的《決勝時刻》系列作《現代戰爭》重新啟動，加入更加豐富的單人戰役模式等要素，以影響世界均衡的「生存」物語為主題的系列全新作品。而除了有著豐富劇情的單人模式之外，遊戲內也加入豐富的多人協力／對戰內容，如可以跟朋友們一起協力甮專用任務的「Spec-Ops」等要素，都是喜歡系列作的粉絲們到時務必要來體驗看看的唷！

而在這次 PS4 版 2v2 開發測試方面，活動時間自 8 月 24 日起至 8 月 26 日，玩家們可在 PS Store上進行遊戲下載（非 PS Plus 會員亦可參加）。在測試版中，將採用 2 人小隊制讓四名玩家競技同樂，同時官方還將公開五張不同的 2 對 2 地圖，包含兩張從未揭露過的新地圖讓玩家們體驗，讓玩家們搶先感受《決勝時刻》最緊張刺激的槍戰對決樂趣！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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