【The Surge 2】似足科幻版《Dark Soul》　挑戰性與戰鬥爽度兼備

自《黑暗靈魂》（Dark Soul）系列崛起後，不少喜愛挑戰的玩家也開始在尋找這類高難度自虐路線（？）的類似作品，相信這也有不少同樣是喜愛挑戰自我的勇者也在做著同樣的事，但不知道各位在搜索的過程中，有沒有試過《The Surge》呢？

《The Surge》是一款在 2017 年由 Deck13 所打造的第三人稱動作冒險遊戲，整體的設計採用了類似《黑暗靈魂》系列的走向，以各類要素打造高難度的環境，但風格則是以科幻為主題，玩家不是身穿盔甲的戰士，而是搭載著重裝機械鋼骨架的工作員。

搭載著可自由客製強化的械鋼骨架來場嚴峻的冒險吧！（《The Surge》遊戲截圖）

在該作中，玩家所扮演的是一位下半身殘廢的市民，前往大型公司 CREO 應徵工作卻在首日就碰上了嚴重事故，上工的第一天便因為機械失控而在極為痛苦的狀況下被裝上了機械鋼骨架並昏了過去，雖然因此而得已再次以雙腳正常走路，但醒來時卻發現身處在周遭充滿了爆走 AI 和各類抓狂的工作人員，為了逃出這項困境並找出原因，便決定踏上了一段險惡的科幻之旅。

遊戲給人的第一印象就是科幻風格版的《黑暗靈魂》，但它也加了一些細節設計帶來了頗為另類的體驗，而戰鬥設計便是其中一項。玩家在遊戲內會碰到各式各樣的敵人，每個敵人身上都會有弱點和護甲，而玩家在戰鬥中可選擇攻擊較弱的部位給予重擊，但也可選擇攻擊有護甲保護的部位，並將其斬下做為己用。

一醒來便發現處在一個周遭事物都想致你於死地的恐怖環境（《The Surge》遊戲截圖）

玩家遊戲初期就只有個脆弱的鋼骨架，但隨著冒險的過程會開始獲得各式各樣的裝備藍圖，便可透過砍下敵人的四肢、身體和頭部來獲得各類特殊資原來打造自身鎖要的武裝和防具，進而從一個弱不禁風的工作人員變成一個超重裝機械士兵。不過在搭載裝備時也得注意自身的骨架核心能否支撐，越多裝備就代表核心所面臨的能量負擔就越大，因此也得適時的提升核心等級來提高供電量，除了能加載更好或是更多的裝備外，角色的血量也會因此而獲得小幅度的提升。

筆著隨著角色裝備越來越齊全後戰鬥的體驗也越來越舒爽，雖然不到完全碾壓得地步，但整體的戰鬥節奏和扎實的打擊感搭配起來的表現還不錯。不過遊戲也有讓筆者頭痛的問題，那就是沒有任務目標也沒有地圖的設計。雖然有教學模式教導裝備的製作等基本資訊，但沒有任何的任務指示，也沒有地圖供玩家記錄。

對於嚴重路癡的筆者來說玩起來就有點痛苦，一度打到當前關卡的裝備都無法再向上提升後好一陣子都還是像個無頭蒼蠅一樣四處亂走，即便神奇的踏入了第一關的 Boss 區域並將其擊倒後，還是因為找不到可能的路徑或是線索而卡了一陣子。

沒有任務指示或地圖，對身為路癡的筆者來說玩起來有點痛苦...（《The Surge》遊戲截圖）

不過這也只是筆者個人的體驗，無地圖與任務提示的設計對於喜愛探索的玩家來說想必也算是項優點吧？遊戲的關卡雖然規模不大，但開發團隊也潛藏了許多線索和物件藍圖在內，提供玩家探索的樂趣，只不過對於身為路癡的筆者來說已有點接近痛苦的程度了。



遊戲整體來說算是保有《黑暗靈魂》的挑戰感，即便有了到位的裝備，一個不小心還是有可能被敵人給拿下人頭。而在戰鬥中可切除敵人部未來壯大自身的設計也帶來了不錯的體驗，除了提供了強化資源的選擇外，也帶來了不錯的爽度，沒有地圖和任務指示的設計也為遊戲添增了不錯的探索要素，算是個不錯的類黑魂作品。



若各位近期正好閒著且正好也是 Xbox Game Pass 的訂閱者，該作目前也正好是該項服務所涵蓋的作品之一，再加上《The Surge 2》預計於 9 月 24 號正式登場，正好可以在這之前來挑戰一下初代並來個完美的銜接再接著挑戰二代，聽起來是不是個相當完美的計劃呢？

《The Surge》的遊戲影片▼▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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