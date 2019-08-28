《夢幻模擬戰 I＆II》10月推繁體中文版　典藏版內容情報大放送

發行商傑仕登宣布，由 Chara-Ani 開發，經典戰略模擬角色扮演遊戲《夢幻模擬戰 I＆II（ラングリッサーI＆II）》PS4、Nintendo Switch 版，確定將於 2019 年 10 月 31 日於亞洲發售繁體中文版，同時也公布建議售價，並公開一般、典藏版盒裝圖、首批預購特典以及典藏版內容物相關商品資訊。

另外原日文版收錄，能將遊戲內插圖切換成原繪師漆原智志老師繪製及原版 BGM 的「經典模式」DLC，亞洲繁體中文版將改以不需要使用 DLC 序號兌換，直接收錄於遊戲之中的方式提供。

《夢幻模擬戰 I＆II》PS4、NS 繁體中文一般版建議售價 NT.1490 元，收錄中文版遊戲軟體與預購特典明信片一組；《夢幻模擬戰 I＆II》PS4、NS 繁體中文典藏版建議售價 NT.2990 元，與一般版同樣收錄中文版遊戲軟體與明信片以外，更包含特製外盒、B5 特製畫冊兩本（漆原智志老師原畫設定集、凪良老師原畫設定集各一本）、B6 透明卡兩張、B2 特製布海報一張等豐富特典。

遊戲簡介

《夢幻模擬戰》系列 IP 是由 EXTREME CO.,LTD 所授權，株式會社 Chara-Ani 所開發，為 90 年代的經典戰略模擬角色扮演遊戲名作，《夢幻模擬戰 I＆II》為包含 1991 年於 Mega Drive 主機上發售的《夢幻模擬戰》以及 1994 年於同平台發售的《夢幻模擬戰II》的重製合輯作品。

全面翻新的重製版作品中將有全新的人物設計，並且邀請全新配音卡司對應全語音化，配合中文化讓玩家一同細細體驗當年這款經典作品，還可將遊戲中的角色立繪更換為舊作《夢幻模擬戰》系列的「經典模式」。

故事簡介

初代主角雷丁原是巴爾迪亞王國的王子，也是光之後裔。為了對抗遭黑暗勢力所操控的帝國之侵略，挺身而出率領光之軍團來對抗，最終目的是封印魔劍、打倒黑暗王子與混沌之王卡奧斯，使得大陸再恢復平靜。

而二代的主角艾爾文則是一代男女主角的後代，在一代事件的數百年後，沈睡的黑暗勢力再度甦醒，帝國國王巴恩哈特一統天下的野心再度浮現，從小父母雙亡的艾爾文，也伴隨著相遇並拯救遭帝國士兵攻擊的莉亞娜，其宿命的因緣也正式展開。

產品資訊 ．遊戲名稱：夢幻模擬戰I&II ．遊戲原名：ラングリッサーI＆II ．遊戲類型：經典戰略模擬角色扮演遊戲RPG ．開發商：Chara-ani ．亞洲總發行：傑仕登股份有限公司 ．對應平台：PlayStation®4, Nintendo Switch™ ．發售日期：2019 年10 月31日 ．建議售價：PS4、NS一般版NT.1490元；PS4、NS典藏版NT.2990元 ．語音：日文 ．字幕：繁體中文/日文/韓文 ．年齡分級：12歳以上

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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