《人中之龍7》發表　公開全新遊戲設計、豪華演員陣容

PS4 《人中之龍7 光與暗的去向》（龍が如く7 光と闇の行方）8月26日於秋葉原Sega Games活動中發表，會中宣布《人龍》系列最新作預定於 2020 年1月16日與玩家們見面！

由官方所發表的七代，為官方於 2017 年 8 月的發表會中公開，以新主角「春日一番」的故事為主題的新《人中之龍》企劃的一環。在七代中，將會以橫濱做為舞台，描述在春日為組織坐牢的 18 年前，2000 年 12 月 31 日所發生的事情，以及 2019 年春日服刑終了出獄後的兩個時代為背景。同時本次遊戲也與之前系列作相同，將會邀請「中井貴一／堤 真一／安田 顕」等豪華演員陣容參與演出，也是喜歡《人龍》系列的玩家們所不能錯過的唷！

至於在這次的戰鬥系統方面，相較於之前系列主打的高動作性戰鬥玩法，本次戰鬥則將會改採類似指令式 RPG 的系統設計，戰鬥時玩家們可以利用搖桿右方「O／X／□／△」四個按鈕施展出「攻擊／防禦／其他／極技」等不同的指令動作，搭配可以跟夥伴一起成長的要素，帶給玩家們全新的戰鬥操作體驗！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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