魂斗羅新作《CONTRA：ROGUE CORPS》PVP玩家對戰公開

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【CONTRA：ROGUE CORPS 魂斗羅新作】今年E3 遊戲廠商Konami公開經典系列《魂斗羅》（CONTRA）新作：ROGUE CORPS，一改橫向捲軸改為3D射擊玩法及公開推出日期後，日前更披露玩家對戰 PVP 影片，玩家可以用魂斗羅角色進行互相擊殺！

預定2019年9月24日推出的《CONTRA：ROGUE CORPS》為經典射擊遊戲《魂斗羅》誕生約32年後的最新作品，新作保留系列角色為特種部隊元素，同時將場景3D化，可走動的位置及敵人的位置亦不局限於單一方位，而挑戰BOSS級敵人亦非常巨大，保留的4人Co-op合作可合力拉倒巨人威脅。

《CONTRA：ROGUE CORPS》4人合作模式確定 【Konami】

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日前Konami更新官方網站並發放第二彈影片資料，新內容主要講解PVP對戰模式：屠殺聯賽（Carnage League），4名主角可聯合一起，組隊對抗其他玩家組成的隊伍互相廝殺，亦有在場中鬥殺異形蟲最多的比賽模式，另外更有球賽形式的互射鬥高分比賽。《CONTRA：ROGUE CORPS》推出日期為2019年9月24日，登陸PlayStation 4、Xbox One、任天堂Switch及PC（Steam）平台。

↓↓《CONTRA：ROGUE CORPS》最新影片↓↓

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