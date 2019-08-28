魔獸世界經典版推出牽熱潮！萬人排隊入ser、重遇失聯10年戰友

遊戲動漫
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經典MMORPG遊戲《魔獸世界》World of Warcraft已推出15周年；其初期版本以「經典版」形式重新上線讓玩家重溫15年前的回憶；而經典版一開服就牽起一陣熱潮造成各種現像和話題。

《魔獸世界》World of Warcraft於2004年推出，數數已經15個年頭了；當時的魔獸世界玩家等級上限為60，因此不少人稱當時為「60年代」。《魔獸世界》風靡全球，是遊戲史上最成功的MMORPG和遊戲品牌之一，雖然15年後的現在人氣巔峰時期有所下滑、亦面對強大的後起之秀《最終幻想14》的挑戰；但始終《魔獸世界》仍然是現時最頂尖、玩家人數最多的MMORPG。《魔獸世界》在亞太區亦同樣極受歡迎，相信很多在讀這篇文章的讀者，也曾經（以至現在仍然是）《魔獸世界》的玩家吧。

60年代太多經典回憶，拉格納羅斯當然是其中之一

當然遊戲現在已和15年前的版本有翻天覆地的變化，經過多次改版後內容量比當年以倍數增加，系統、職業、種族等也有改種變動；但另一方面亦有不少在後來版本遭到刪除的內容，在「經典版」才得以重溫。不過最主要的，始終還是讓一眾15年前的魔獸世界玩家找回當年玩這款遊戲的感覺吧！

不知多久沒見過這種主城被玩家塞爆的畫面了...（翻攝自reddit）

其實從遊戲開服前暴雪讓玩家預留經典版角色的名字，已可推測遊戲有大量玩家「排住隊」等玩（讓人預留角色名便不會在開服創立角色時「撞名」撞到傻）；但到實際開服首天（8月26日）的熱潮仍然是遠超想像。

8月26日當天，在遊戲直播網站Twitch中觀看魔獸世界直播的人數超過100萬，成為了當天Twitch上收看人數最多的項目，而撰文之時為太平洋時間凌晨4點，觀看人數仍然超過50萬（數字同時包含現代版和經典版人數）。一些其他遊戲的知名實況主如Shroud等也開了魔獸世界經典版的直播；畢竟很多做打機直播的人（無論是否知名），都是當年《魔獸世界》的玩家。

不單止看的人多，實際玩的人也一樣多：由於大量玩家搶著登入遊戲，造成伺服器迫爆（超過「擠擁」的程度了），大量玩家需要排隊進入遊戲；很多玩家就貼出排隊人數過萬、預計排隊時間長達數小時的貼圖，就算是十年前MMORPG的全盛時期，大概也不曾見過如此誇張的畫面。也有不少人表示發生了成功登入遊戲，卻因為程式錯誤或斷線，結果要重新排（幾小時）隊的悲劇。

2萬5千多人排隊，預計排隊時間超過5小時...（網路截圖）

在《魔獸世界》推出時還沒有Facebook、沒有Twitter、沒有Discord，MMORPG本身就兼任了社交媒體的功能，很多網友都是經打機認識，又因為不再打同一款遊戲而漸漸疏離。外國就有有心人設立了「尋親網站」Vanilla Friends，玩家可以輸入自己當年在《魔獸世界》的角色名、所屬公會以及自己現在的聯絡方式（電郵或Discord等），讓當年曾經一起遊玩卻已失去聯絡的人重新聯繫。網站目前為止已經有超過5萬多人登記，不少人更成功找回已十多年沒聯絡的舊戰友

此外關於這個《魔獸世界》經典版還有很多小故事，像是團隊為了忠實還原舊版效果和遊戲體驗，將後來已被修正的BUG加回去遊戲中等。畢竟今次《魔獸世界》經典版不單是一個遊戲，更是數以百萬計的人在尋找一次集體回憶，相信在《魔獸世界》經典版接下來預定一至兩年逐步解鎖新遊戲內容（仿照當年更新內容的速度）時，還有會更多的佳話傳出來。

也有人說這些現像只是三分鐘熱度，三個月之後遊戲人數就會大幅下滑，畢竟很多人只是想找一找回憶，而非想重新由零開始玩一次舊版本的《魔獸世界》；猶其是當年玩《魔獸世界》是很花時間的一件事（一個大型副本可能要每晚打五六個小時，打足一個星期，也未必能打完），當年很多玩家是學生時間較多，但那些學生已變為成年人、有事業有家庭時，即使想也很難抽那麼多時間出來玩。不過個人認為，就算這波《魔獸世界》經典版只能維持三個月也好，但這樣有過百萬的人尋找同一份回憶、去參與這個15年前的遊戲，已經是相當成功的一件事情了。

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