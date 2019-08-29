Switch移植《巫師3：狂獵》完全版　超大容量遊戲內容確定

SEGA Games 今（28）日宣佈，《巫師 3》移植至 Nintendo Switch 的《巫師 3：狂獵》完全版將於 10 月 15 日在台上市！並首度採用 32GB 卡匣，豐富的大容量內容保證能一次滿足熱愛《巫師 3》的玩家們。

絕不容錯過的 RPG 經典！

《巫師 3》是波蘭開發商 CD Projekt Red 在 2015 年推出的 ARPG 遊戲，改編自同名小說。除了主線任務以外，還有很多豐富的支線，遊戲的動態系統也非常完善。該系列總銷售量約 4000 萬份。本次內容完整移植至 Switch 平台，並針對平台特性將內容與遊玩體驗最佳化。

遊戲時間超長的資料片內容

完整版將收錄兩大資料片以及 DLC 內容，添加了全新的地圖環境與任務，保證帶給玩家意猶未盡的遊戲體驗。使用新裝備、新道具，與同伴打倒從未見過的怪物，消除王國的威脅。全新遊戲系統，訂製防具也是本次資料片的一大特色。

即將登上 Netflix，享受以奇幻世界為背景，狩魔獵人的各種故事

取材自波蘭小說家 Andrzej Sapkowski 的作品《獵魔士》，變種的狩魔獵人「傑洛特」奮力在這個世界尋求安身立命之處。

《巫師 3：狂獵》中文字幕宣傳影片

官方同步公開實體遊戲內容，包含《巫師 3：狂獵》遊戲本體、《石之心》資料片、《血與酒》資料片，以及 16 個 DLC；再加上《巫師》設定集、貼紙與地圖，建議售價$1,890，快趁這次機會一次擁有吧。

（《巫師3：狂獵》遊戲截圖）

【產品概要】 商品名稱：巫師3：狂獵 遊戲平台：Nintendo Switch™ 發售日期：2019年10月15日（二）發售 遊戲語言：正體中文字幕／英語語音 遊戲類型：開放世界角色扮演 遊玩人數：1人 遊戲分級：限制級 開發商：CD Projekt RED 台灣總經銷：SEGA

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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