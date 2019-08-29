【水樹奈奈香港演唱會取消】動畫歌天后「水樹奈奈」（水樹奈々）原定10月26日首次來港，個人演唱會門票預售情況反應熱烈。但在8月29日傍晚時份，fb上流傳一張相當正式的「演唱會取消」通和。製作公司負責人回覆宅民黨查詢，表示演唱會的確會取消，事後安排將會再作正式公布。

【已fact checked 水樹奈奈香港演唱會正式取消！】

水樹奈奈（水樹奈々）「NANA MIZUKI LIVE EXPRESS 2019+ HONG KONG」將於2019年10月26日假九展匯星舉行，現時主辦單位 www.livenation.hk 的活動資料網頁仍然健在，而水樹奈奈官方fan club twitter（https://twitter.com/NM_NANAPARTY）以及個人官網（https://www.mizukinana.jp/news/）亦沒有相關消息，一眾77 fans都不希望這是事實吧。

網上流出未經證實真偽的「水樹奈奈香港演唱會取消通告」，已經香港製作公司證實為真。 此通告雖然未正式公開，有關方面已證明是真實的，按照通告內容所言，今次取消活動是擔心活動期間，觀眾、演出者、工作人員都有機會未能到達會場，為照顧各方面的安全，迫不得己才取消今次活動，官方已寫明退款細節，並表示「必定再次舉行香港公演」，fans也不要太失望，專心手頭應該做的事情，一起期待吧。