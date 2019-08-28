《流汗吧！健身少女》教波比操 網民勁做5個月腩肉變6 pack筋肉人

7月番組《流汗吧！健身少女》（ダンベル何キロ持てる？）屬於美少女部活類的動畫；除了樂器、露營、北極探險，《健身少女》則以日常實用的健身運動為題材，而且資料搜集非常認真，當中的操練和飲食法全都切實可行。近日有日本男子就做了一套《健身少女》也有教的「波比操」，5個月趕走肚腩。

日本網民「柊せんせー」（https://twitter.com/hiiragisensei）展示了他苦練喪操「波比跳」（Burpee）5個月，由一件肥腩變身六件腹肌，片主表示：「其實這3年來不斷欺騙自己，我最近瘦了啦，其實心知自己三分鐘熱度，根本沒有好好練習，今次的起心肝，原來短短5個月已經有同此成果。」兩張圖共收集9萬2000個like，認真威。

柊せんせー以applewatch遙控手機在同一地方，同一角度自拍，證明自己5個月減走大量脂肪。

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「波比跳」《流汗吧！健身少女》都有教

這套「波比跳」不用任何器材，在家也可做到，它是一套訓練全身肌肉的帶氧運動，有助燃燒脂肪；《流汗吧！健身少女》第4集中更有詳細解說，可作參考！（注意：《健身少女》表示這動作相當吃力，最好量力而為，做到受不了就停。體能人人不同，健身節食前建議先向專家查詢）

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