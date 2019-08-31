生得聰明得罪你呀？《機動戰士Z高達》嘉美尤月曆　收錄31段金句

出自《機動戰士Z高達》，將名言製造機嘉美尤·維達的台詞與令人印象深刻的場景變成每天都能夠讓人會心一笑的萬年曆，目前正在萬代網路商店接受預訂中。

「機動戰士 Z高達 日巡萬年曆」目前正在萬代網路商店接受預訂中。（「機動戰士Z高達 日巡萬年曆」）

這款「機動戰士Z高達 日巡萬年曆 嘉美尤‧維達的台詞」裡頭收錄了「嘉美尤做為男人的名字有錯嗎？！我就是個男的啊！」、「我要來修正那些大人！」、「我不是只想玩玩而已啊！」等經典台詞，共 31 句名台詞收錄在這份日曆中，還搭配彩色劇照，可以讓喜歡《機動戰士Z高達》的粉絲每天回味作品的精華。

不只如此，背面還有以黑灰白為基調，讓看的人也跟著冷靜下來的配色，是可以搭配當天的心情來使用的兩面日曆，且不問年份、月份，只要翻完一輪再歸回一號，就可以一直使用。本商品定價3520日圓（含稅），目前正在萬代網路商店接受預訂，今年11月將會出貨。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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