《海賊王》尾田親自爆料：《One Piece》還有XX就完結！

《One Piece》海賊王作者尾田榮一郎的豪華大宅兼工作室，其實去年已經有節目登門採訪了，今次則是尾田首次接受日本搞笑YouTuber組合Fischer’s造訪（574萬subscribers），不單親自接待幾位《海賊王》鐵粉網民，也親口答了不少尖銳問題：

先來一些無聊熱身問題

原來尾田很喜歡吃壽司

尾田曾經在20年後再次踢3人足球，但因為常常弄傷已沒再玩。

最近常做的運動是步行

尾田家並沒有提款機…（這是甚麼蠢問題）

尾田穿26.5cm的鞋，即是US8.5。

能夠親自走進尾田每週繪畫《海賊王》的工作室，當然會「起雞皮」。（Fischer’s 影片截圖）

人家尾田氏秒秒中幾十萬上落，還抽時間跟你們見面，當然是短袖tee短褲look，不然你想他換禮服嗎？（Fischer’s 影片截圖）

（劇透注意）尾田Q&A 解構網上傳聞

為免劇透，以下問題全部用圖輯形式處理，提早知道關於Big Mom、最後之島的秘密，《One Piece》還有多久才會完結，點擊圖片，1張問題後有1張答案，每張的下方也有文字解說，請欣賞。

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尾田：「好！今日就到此為止了，多謝各位。」訪問時間完畢

尾田：「好！今日就到此為止了，多謝各位。」訪問時間完畢！