【ONE PIECE STAMPEDE影評】大亂鬥！登場人物分分鐘多過《復4》

對於這麼多的老動漫迷來說，不知不覺《ONE PIECE》系列也邁向第20年，彼時還稱為《海賊王》時就讓人着迷，路飛、卓洛、山治、娜美、烏索普、魯賓、芬奇與布魯克，各自有各自的魅力，只是海賊團越來越多，還是會很想念早期那些經典角色，時間過了，他們都還在嗎？

不知不覺《ONE PIECE》系列邁向第20年了。（《ONE PIECE STAMPEDE》劇照）

最新劇場版電影《ONE PIECE STAMPEDE》就像作者尾田榮一郎所說的一樣，是部不折不扣的粉絲取向作品，有如同學會一般，七武海、海軍、海賊以及革命軍都來了，就為了對抗威力強大的「鬼之繼承人」巴雷特，他也實在夠厲害，讓海軍、海賊、革命軍以及七武海都得齊聚一堂才能與他對打，整部電影的節奏極快，原本還以為是群聚搶寶藏的故事，沒想到電影才演沒多久，巴雷特就登場，然後就開始一連串的戰鬥。這就是《ONE PIECE》的魅力啊。

雖說因為人物過多，喜愛草帽海賊團的粉絲們會覺得有些可惜，畢竟除了路飛、烏索普之外，其餘角色幾乎都沒發揮，卓洛與山治都成為了打架擔當，雖說卓洛再度遇到藤虎，但還是未分出勝負，當然我們可說是因為藤虎沒有發揮實力，另外最強劍士「鷹眼」也有簡單登場，不過戲份也不多。

山治成為了打架擔當。（《ONE PIECE STAMPEDE》劇照）

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不過讓眾多經典角色回歸，實在讓動漫迷熱血沸騰，一如反派鱷魚、小丑巴基，一如培基、薩波、女帝，一如海軍斯摩格、藤虎、黃猿，都讓粉絲看得血脈賁張，就是這樣，讓他們逐一出場，合體打架，這樣就夠了。當然我們可以說主角群這回的發展不夠大，但沒有關係，畢竟這本來就是同樂會傾向，讓老粉絲看得開心就好。

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