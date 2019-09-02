《LoveLive!》X SEGA秋葉原店　推μ's、Aqours成員大頭鯛魚燒

《LoveLive!》系列將與位在東京秋葉原的「SEGA鯛魚燒秋葉原店」推出聯名點心，自9月2日起可以買到「μ's 燒」，10月7日起可以買到「Aqours 燒」，兩種燒皆以 9 位團員的趴娃造型呈現。

「SEGA 鯛魚燒秋葉原店」是位於 SEGA 五號館一樓的鯛魚燒店，平時是販售 SEGA LOGO 外型的雞蛋糕或是鯛魚燒，這次的合作活動則特地使用了 μ's 和 Aqours 成員們的臉的烤模來做這次的商品。價格各是 500 日圓，有巧克力及卡士達醬兩種口味可選擇，角色則是隨機裝袋不指定。

《LoveLive!》系列將與位在東京秋葉原的「SEGA 鯛魚燒秋葉原店」推出聯名點心（《LoveLive!》x SEGA 鯛魚燒秋葉原店》宣傳圖片）

μ's、Aqours成員一、二、三年級有齊！點圖放大瀏覽《LoveLive!》鯛魚燒 ▼▼

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「μ's 燒」將從 9 月 2 日起販售到 10 月 6 日，「Aqours 燒」從 10 月 7 日起販售到 11 月 10 日，只要在活動期間購買，便可獲得一枚隨機的《LoveLive!》系列杯墊（點圖看看杯墊​造型）▼▼

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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