《無雙OROCHI 蛇魔 3 Ultimate》PS4、Switch今年12月發售

台灣光榮特庫摩宣布戰術動作遊戲《無雙OROCHI 蛇魔》系列最新作《無雙OROCHI 蛇魔 3 Ultimate》PS4／Nintendo Switch 版將於2019年12月 發售，Steam版則預計於2020年2月發售，已擁有《無雙OROCHI 蛇魔 3》的玩家都可以購買「Ultimate 升級包」遊玩。

在《無雙OROCHI 蛇魔３ Ultimate》 中，追加充滿謎團的新角色「蓋婭」為中心,描寫全新戰鬥的支線劇情，補完《無雙 OROCHI 蛇魔3》中未提及的故事。蒐集【無雙 OROCHI 蛇魔3》各劇本內的追加道具，可以了解《無雙 OROCHI 蛇魔3》世界的真實面貌，而來自「BLADESTORM 百年戰爭」系列的「貞德」也將參戰。

新角色「蓋婭」、「貞德」。（《無雙OROCHI 蛇魔 3 Ultimate》宣傳圖片）

在「無盡模式」中與本篇一樣可選擇3名武將組成隊伍，挑戰宙斯給予的各種試煉。本模式中可獲得大量的經驗值等報酬,能加速培育隊伍、武器鍊金等,讓玩家能夠更暢遊本作。前作登場的付費DLC「挑戰模式」將追加收錄兩個全新模式「神速」、「破壞」，能與全國的玩家爭奪排名。

在《無雙 OROCHI 蛇魔3》中各角色擁有固定的神器，而本作將可以變更神器，創造出自己喜歡的動作風格，體驗到每個角色的全新動作。此外3人1組的隊伍戰也追加新的連攜技「無雙交替連段」︳我方可連續施展無雙亂舞、無雙奧義等攻擊享受到更爽快的動作。

即睇《無雙 OROCHI 蛇魔3》精彩遊戲畫面▼▼▼

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官方於東京電玩展2019年舉行舞台活動。由小野坂昌也先生、竹本英史先生擔任主持人，特別來賓則邀請到為新角色「蓋婭」配音的聲優。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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