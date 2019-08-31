【TGS 2019】歷史模擬遊戲《三國志14》公開「戰線」詳細資訊

【《三國志14》參展 TGS 2019 】臺灣光榮特庫摩今（29）日宣布，預計今年冬季發售的歷史模擬遊戲《三國志》系列最新作《三國志14》（PC／PS4）公開戰鬥系統「戰線」及「土地爭奪」的詳細資訊。並將在9月12日起於日本東京幕張展覽館舉辦的「東京電玩展2019」中將會展出本作的試玩。此外，《三國志》系列的創始人澀澤光與本作的越後谷製作人也會蒞臨活動。

歷史模擬遊戲《三國志14》公開「戰線」詳細資訊。（《三國志14》宣傳圖片）

從「點」到「面」，打造新戰略的土地爭奪

一、肥沃的中原&宏偉的大河，以一張地圖真實描繪中華大地

本作中以1張地圖真實重現宏大的中華大地。肥沃廣大的中原、險峻群山綿延的巴蜀、宏偉長江流域的江南等，皆以美麗的CG描繪這些極具特色的區域。廣大的1張地圖中遍布46座都市，並劃分成約340塊地區，每個地區以「府」作為中心。地區為土地的集合體，除了一部分的土地之外，幾乎所有的土地都會影響都市的收入。

二、壓制據點？拓展面積？左右發展的「戰線」策略

都市由數個地區所構成，透過「府」從附屬的地區獲得收入。各地區的收入依照該地區的開發程度及占有率（地區塗色的比例）增減。向敵方領地進軍時如能降低該地區的敵軍占有率，則可間接減少敵軍的收入。若奪取敵方領地的「府」，就等於奪取該地區的支配權，該地區的收入也會歸為我軍所有。

攻打敵方都市時，一口氣攻下敵方都市雖然很快，但容易使我軍孤立，此時若遭受敵方反擊會使戰況更為嚴峻。因此依照戰況，慢慢佔領敵方都市所屬的地區，削減敵方都市的收入讓戰況變得更有利也非常重要。要出奇不意一口氣進軍壓制都市？抑或是一點一滴地進攻讓戰況有利於我方？玩家描繪的戰線將會大幅左右戰局的發展。

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+ 6 + 5 + 4

此外，壓制地區的「府」獲得支配權後，不光是收入，連出征的部隊都會受到影響。當出征中的部隊所在地區的鄰近地區的支配權亦屬於我方勢力時，可以得到該區域的支援，戰鬥力獲得提升。因此，一邊將周邊地區納入領土一邊行軍可讓部隊在更有利的狀態下作戰。反之亦然，如果我方部隊所在區域被敵軍奪走，反而會讓敵軍獲得鄰近支援效果而增加戰鬥力。地區的爭奪是個不僅在收入面，也在戰鬥方面帶來重大影響的重要要素。

圖片中發光的點代表著出征中的部隊受到鄰近地區的支援效果。（《三國志14》遊戲畫面）

三、從戰線維持及行軍的關鍵「兵站」中創造出全新的戰略

出征中的部隊若能與出征都市之間有自勢力支配的土地連結，就能維持擁有「兵站」（補給線）的狀態，以萬全的態勢進行戰鬥。因此，部隊與出征都市間的土地若被奪走，與出征都市的連結完全被截斷，該部隊就會受到士氣低下與狀態異常等影響從而被弱體化。此外，依照武將的個性受到的影響可能會更大，確保補給線在戰線維持上是相當重要的一環。

當敵方擁有強大部隊時，以具機動力的部隊阻斷敵人的「兵站」，使敵人弱體化讓戰鬥更為有利也是非常有效的戰略。玩家可以巧妙再現歷史上知名的「官渡之戰」「街亭之戰」等戰役，以「兵站」控制戰局，帶領我軍邁向勝利之路。

TGS 將展出試玩！

9月12日起至9月15日止於日本東京幕張展覽館舉辦的「東京電玩展2019」中將會展出遊玩資料收集版的試玩。參與試玩的玩家可獲得特製徽章。此外，「三國志」系列的創始人澀澤光與本作的越後谷製作人也會蒞臨舞台活動。

產品介紹 產品名稱：三國志14繁體中文版 遊戲類型：歷史模擬遊戲 對應平台：Windows®／PlayStation®4 發售日期：今年冬季發售預定 遊玩人數：1人 遊戲分級：本遊戲尚未上市，分級級別評定中

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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