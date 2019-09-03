熱血硬派外傳 River City Girls 大力女勇救國雄 公開遊戲特典

《熱血硬派國夫君外傳 熱血少女（River City Girls）》（熱血硬派くにおくん外伝 River City Girls）由Arc System Works 及 WayForward共同製作的《熱血硬派》系列外傳，將於2019年9月5日推出，日前更公開PS4 / Switch版本預約特典內容。

《熱血硬派》外傳作

作為《熱血硬派》30周年作，《熱血硬派國夫君外傳熱血少女 River City Girls》以系列主角、正義但不良的暴力高校生們，「國雄」以拳頭救走同伴的故事，繼承故事傳統但改為以兩位力大無窮、就讀River City高校的熱血少女：美佐子（MISAKO）和京子（KYOKO）為救出她們的男朋友：系列主角 國雄及阿力，與6大BOSS級極道人物展開大戰！

↓↓《熱血硬派國夫君外傳 熱血少女》故事內容↓↓

+ 6 + 5 + 4

6個超級BOSS

《熱血硬派國夫君外傳熱血少女》中，兩位主角為救男友決定挑戰綁架男友的極道組織，面對的6大BOSS亦比過往《熱血高校》系列敵人更有趣，將會面對的敵人除了極道包括搖滾明星、服裝設計師等。

+ 4 + 3 + 2

熱血硬派國夫君外傳熱血少女 River City Girls 封面設計 【GSE】

PS4遊戲特典，包括遊戲主題曲 We're the River City Girls，共62首歌曲的OST原聲音樂CD 2隻。

Switch 遊戲亦有OST原聲音樂CD 2隻

↓↓熱血硬派國夫君外傳熱血少女 River City Girls 宣傳片↓↓