【Nintendo Direct 2019.9.5】Switch《任天堂明星大亂鬥 SP》公布DLC新角色：《餓狼傳說》Terry Bogard 泰利保加！雖然暫時未有戰鬥畫面睇，但一系列用SNK《拳皇》遊戲開場畫面風格處理的介紹片段，每格都超爆笑。

影片先將時代返回SNK NeoGeo主機家用版誕生的1990年，之後就將《拳皇》開場畫面傳統上必定出現的白信封改為「大亂鬥邀請信」；之後阪崎良、阿京、八神、Nakoruru都接不住這封信，傑斯甚至為執信而墜樓……最後信封落在Terry手中，正式宣布SNK派出《餓狼傳說》Terry參戰。

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Switch《任天堂明星大亂鬥 SP》餓狼傳說Terry參戰（Nintendo Direct 直播截圖）

其實除了餓狼傳說Terry，在Nintendo Direct中還可以看到《阿邦阿卡大冒險》（Banjo-Kazooie）這部《Donkey Kong》同廠（Rare開發）動作game兩位主角參戰的影片。

Switch《任天堂明星大亂鬥 SP》收費DLC角色是一pack過賣的，包括《P5》Joker、《DQ11》勇者、《阿邦阿卡大冒險》Banjo-Kazooie以及今次公開的《餓狼傳說》Terry，最後還有第5彈。