火線獵殺：絕境 GHOST RECON BREAKPOINT BETA開催 有乜玩

【火線獵殺：絕境 / GHOST RECON BREAKPOINT 】Ubisoft距離《火線獵殺：絕境》（GHOST RECON BREAKPOINT）正式推出約一個月前，正式啟動BETA 封閉測試，同時公布兩項新內容，包括最新真人宣傳影片及首年追加內容計畫。

Beta內容

《火線獵殺：絕境》 （GHOST RECON BREAKPOINT）於9月5日至9月9日期間，正式開放Beta封閉測試，期間玩家收到封測下載碼便可進入測試（下載方法可參考下列方式）。封測內容主要包括兩個主線任務：「綠石行動」及「奧羅亞任務」，當中亦包括每日更新的8個「陣營任務」；另外亦設有「無人機區域」作為測試玩家能力，對抗蜂擁攻擊無防備者的小型無人機「姆爾姆爾」、敏捷與打擊能力兼備的中型地面無人機「亞蒙」，以及具有強大火力與厚實裝甲的大型無人機「巨獸」。

各平台下載Beta測試方法：

- PC（Uplay）

登入 Uplay 後切換到「遊戲」分頁。

向下滾動到「我的遊戲」欄位，找到《火線獵殺：絕境》Beta 測試。

點擊遊戲圖示，系統將會跳出「預先下載」或是「下載」的選項。

- PS4

登入後前往「PlayStation 商店」。

搜尋《火線獵殺：絕境》Beta 測試。

選擇遊戲。

選擇「下載」。

- Xbox One

登入後前往「商店」。

搜尋《火線獵殺：絕境》Beta 測試。

選擇遊戲。

按「A」鍵選擇預先下載或下載 Beta 測試。

同時，Beta封測內特別加入「Man Down」慈善活動，當中在任何合作模式中組隊，並在隊友倒地時復活他們就可為「Child’s Play」募集資金，參與的玩家人數愈多，Ubisoft會捐出的金額也愈多。

火線獵殺：絕境 封測日期：2019年9月5日至9月9日

火線獵殺：絕境 封測啟動！其中有「無人機區域」對抗大量無人機來襲 【Ubisoft】

+ 3 + 2

早前我們亦透露，遊戲首集出現過、Ghost魅影小隊的Cole Walker（Jon Bernthal 飾演）成為本作中的頭號敵人「影狼」領袖，日前Ubisoft發放最新宣傳片，當中解釋Cole Walker如何由與牧羊人並肩作戰變為在奧羅亞群島中威脅魅影小隊安危的敵人！

首年追加內容計畫公開

Ubisoft近年的遊戲會在遊戲推出後第一年推出免費追加內容，《火線獵殺：絕境》亦不例外，在隨遊戲發售、「綠石行動」啟動而開始提供第 1 章：「掠奪戰：泰坦計畫」（Project Titan Raid）；往後追加內容將以 每4個月為間隔，陸續推出第2章及第3章追加內容，每一章遊戲時間為數小時。新內容與遊戲支援包括「新冒險」、「新遊戲終局內容」（「掠奪戰」與「更新」）、「陣營任務」以及 PvP 更新。

每個月推出全新「故事陣營任務」（Story Faction Missions）詳述情勢變化以及角色發展。新的陣營任務將會每日提供，並會帶來支援陣營及其故事情節的目標。

新兵種：首年將導入三個新兵種，首先推出具備黑客專長「工兵」。

即時事件：協助「牧羊人」對付全新恐怖威脅的 VIP 角色。每個第一年新章節以及至少每個月都提供新事件。

PvP 更新：第一年導入的三個新兵種包括故事模式及PvP對戰，亦提供新地圖和更新，每個新章節將會提供新任務、新活動和新可解鎖項目。