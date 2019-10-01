《約定的夢幻島》開拍真人電影．當然唔少得漫改女王濱邊美波

遊戲動漫
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週刊少年 JUMP 漫畫《約定的夢幻島》開拍真人電影版，由「漫改女王」濱邊美波飾演艾瑪、《小偷家族》童星城桧吏演雷、《時王》奸角板垣李光人演諾曼，劇照已經公開了！

剛決定真人電影化的《約定的夢幻島》（日语：約束のネバーランド）可說是繼《死亡筆記》後最成功的非格鬥／非熱血的異色少年Jump漫畫。其動畫版首季近日在Netflix上架。女主角艾瑪又一次由拍漫改拍到想講阿寶對白的濱邊美波擔綱，另外又有在《幪面超人時王》中演活外表中性「時劫者」烏爾的板垣李光人（飾 諾曼），不過筆者覺得最吸引的反而是《小偷家族》13歲天才童星城檜吏將飾演 雷 一角，2020年冬天上映。

真人版劇照已經公開，滿滿的《世紀末暑假》氛圍！

是不是有點像深津繪里的出道作《世紀末暑假》？

+2

電影由《只有我不存在的城市》電影版監督平川雄一朗、劇本後藤法子再度合作炮鼠，故事發生在一個人鬼「和平共存」的世界，其代價是成年人在世界各地開設孤兒院，養大人類小鮮肉提供給鬼食用，以換取不至全人類滅亡。而女主角艾瑪在一次意料之外的情況下發現真相，決定帶同一班孤兒弟兄姊妹逃出去……值得一定是，原作設定中小朋友12歲就要被選出來被「交貨」，為配合演員年紀及一般受眾的接受程度，這年紀將改為16歲。

電影官網（https://the-promised-neverland-movie.jp/

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