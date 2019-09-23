水樹奈奈訪談譯成超過30語言　Apple Music獨家7分鐘影音上架

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正因為水樹奈奈是日本動漫界的指標性人物，這次全曲上架更別具意義，Apple Music 更為了此訪談製作超過 30 種語言，讓全世界的水樹奈奈歌迷都能更了解她的想法。水樹奈奈表示：「這支影音有演出畫面、後台花絮等，我聊了非常多！也有相當少見、我在作詞時的畫面。」，加上神戶場演唱「METANOIA」的影像，雖然僅是短短 7 分多鐘的畫面，卻將水樹奈奈的精華全都濃縮在裡面。

正因為水樹奈奈是日本動漫界的指標性人物，這次全曲上架更別具意義，Apple Music 更為了此訪談製作超過 30 種語言，讓全世界的水樹奈奈歌迷都能更了解她的想法。水樹奈奈表示：「這支影音有演出畫面、後台花絮等，我聊了非常多！也有相當少見、我在作詞時的畫面。」，加上神戶場演唱「METANOIA」的影像，雖然僅是短短 7 分多鐘的畫面，卻將水樹奈奈的精華全都濃縮在裡面。

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剛結束 2019 年巡演，水樹奈奈隨即宣佈將於 12 月 11 日推出睽違三年的全新專輯「CANNONBALL RUNNING」，且 2020 年 3 月 28 日起將再度展開演唱會之旅，一路唱到 2020 年 8 月 16 日的名古屋巨蛋。水樹奈奈所有歌曲以及音樂錄影帶已經全數上架，想聽想看最完整的水樹奈奈音樂以及影像作品，相關詳情可至 Apple Music 頁面查詢。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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