為了慶祝《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》（以下簡稱《小圓外傳》）推出滿兩周年，日本Aniplex在9月8日所舉辦的「Magia Day 2019」活動上，正式宣布《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》將改編成電視動畫，預計 2020年1月開始播出。並同步公開全新主視覺、首波宣傳影片、主題&片尾曲歌手情報以外，動畫原創角色的聲優也同步解禁啦！

手遊《小圓外傳》是2017年改編自動畫《魔法少女小圓》的一款回合制RPG遊戲，不亞於原作綿密的故事劇情，更多背負著宿命的少女們吸引了不少喜愛原作的粉絲，不只日版推出滿兩周年，在台灣由小萌科技代理，也即將迎來一周年紀念。

《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》改編動畫將在2020年1月播出。（《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》海報）

《小圓外傳》的動畫版總監督將由也曾經參與原作動畫的劇團狗咖哩（劇団イヌカレー）泥犬負責，主要角色原案依然是蒼樹梅老師負責，動畫人設與總作畫監督則是谷口淳一郎，動畫總指揮依然由新房昭之擔任，SHAFT負責動畫製作。

而在登場角色方面，《小圓外傳》中的女主角「環彩羽」（環いろは，CV：麻倉もも）、「七海八千代」（七海やちよ，CV：雨宮 天）、還有佐倉綾音、小松未可子、大橋彩香、小倉唯等豪華聲優陣容參與以外，官方更公佈了動畫原創角色「黑江」（くろえ）的聲音將由花澤香菜來詮釋！

和環彩羽一起與魔女戰鬥的黑江會是這次故事當中的關鍵角色嗎？（《魔法紀錄 魔法少女小圓外傳》宣傳圖片）

動畫版的主題曲「ごまかし」將由知名女性聲優團體「Trysail」演唱，片尾曲則由在原作中演唱知名歌曲「コネクト」ClariS帶來全新歌曲，究竟這次會給觀眾怎樣的魔法少女故事就敬請拭目以待啦！

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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