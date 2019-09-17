【TGS 2019】東京遊戲展深度賽後報告　推介多款期待作品

TGS 2019東京遊戲展曲終人散，今年各廠商照舊出力推銷新遊戲，其中包括不少重磅大作，雖然單聽到如《FF7 RE》、《龍珠》、《生化危機》以及小島秀夫的名字大家已非常期待，但是到底每個遊戲的優劣之處是什麼？本文就為大家分析一下。

《DEATH STRANDING 死亡擱淺》潛行搬運工人

小島秀夫離開KONAMI後的首款大作《DS》，距離推出日不夠兩個月，在TGS之前，外界對此作玩法、故事仍然摸不著頭腦，隱形幽靈、嬰兒囊﹝遊戲稱為「布橋嬰」﹞、生死連繫。小島在今次TGS展示50分鐘示範片段，相信大家對《DS》玩法開始理解，至少此作跟大家熟悉的《METAL GEAR SOLID》絕對是兩碼子的事。

今年TGS2019盛況依舊，當中各廠商更公布了大量注目新作。

諾曼李杜斯﹝飾演山姆﹞與小島秀夫進行MOTION CAPTURE工作，還手持代表「布橋嬰」的假嬰兒。﹝THE GAMER網站圖片﹞

在示範片段中，我們大致了解故事背景跟「美國」有關﹝遊戲不直接稱為USA，改為虛構的美利堅聯眾國UCA﹞，主角山姆在不情願下執行任務，負責將連結器帶去西岸，藉此將破碎國家連接連來。從劇情片段、龐大的演員/聲優陣容，加上小島處理電影化遊戲的功力，相信《DS》劇情會有上乘表現，不過遊戲玩法方面，山姆似乎是獨自一人﹝不過玩家可收到網友送來物資﹞，類似擔當「搬運工人」運送連結器、「布橋嬰」及物資，加上敵人以看不見到幽靈﹝遊戲稱為BT﹞，跟《MGS》那種潛行、槍戰玩法截然不同，究竟玩家是否受落，這的確留待遊戲推出後才有答案。

《新櫻花大戰》等待新作足足14年

在SEGA SATURN及DREAMCAST時代大放異彩的《櫻大戰》，曾經吸引不少支持者，那種類似SRPG的戰略回合玩法、蒸氣機體「光武」、大正浪漫時代背景，還有藤島康介的人設，廣井王子領導的開發團隊，的確是《櫻大戰》系列的賣點。今次《新櫻花大戰》幾乎大部分遊戲內容是全新設計，連開發班底都是新的，外界對於《BLEACH》久保帶人負責的人設，外界反應似乎一般，筆者其實對人設不太反感﹝至少比起《櫻大戰5》為佳﹞，但今集玩法變成動作戰鬥，這就失去系列風格。今集舞台明顯是國際化，帝國華擊團大換血，又加入上海、倫敦及柏林華擊團，一下子有這麼多成員﹝或說是競爭對手﹞，劇情看來更加豐富。

外界對人設似乎反應兩極﹝遊戲圖片﹞

另一方面，筆者較在意橫山智佐﹝系列女主角真宮寺櫻的聲優﹞，負責為神秘蒙面角色「夜叉」配音，這單純是SEGA安排，滿足一班粉絲，還是劇情需要，夜叉與真宮寺櫻有某種關係﹝甚至同一人﹞呢？老實說，筆者在12月會買來玩玩，畢竟《櫻大戰5》是2005年的PS2作品，大家一等就是14年了！



BANDAI NAMCO幾款遊戲看來有水準

BANDAI NAMCO近年推出的動畫遊戲，水準十分參差，《GUNDAM BREAKER 3》劣評如潮，《ONE PIECE WORLD SEEKER》亦不算熱賣，至少大家想不到在「海賊王」的世界，玩家只可操控路飛一人。BANDAI NAMCO在TGS展示幾款新作﹝部分外判給其他廠商開發﹞，暫時看來水準不錯。其中筆者對《一拳超人》印象較深，畢竟動漫畫中的主角埼玉，的確打一拳就秒殺對手，將這元素搬到遊戲上，基本上是「太屈機」，沒可玩之處。難得的是，開發團隊想出點子，就是遊戲以「3對3」團體戰，而埼玉必定是最後才出場，這就避免一出埼玉就KO對手的尷尬情況，又不會刻意大幅削弱埼玉的能力或刪走秒殺，老實說，若果埼玉沒有一拳秒殺，就談不上是一拳超人。有傳媒證實，若果玩家雙方都用埼玉，那麼埼玉就沒有秒殺能力，打起來跟普通格鬥一樣。

筆者期待的另一款遊戲是《龍珠Z 格古洛》，此作由CYBER CONNECT 2開發。說起CC2，開發團隊過往開發的動漫遊戲，如《火影忍者NARUTO》及《JOJO奇妙冒險》，都有很強烈的動畫風格，打機跟看漫畫幾乎一樣，但玩法較為千篇一律，如《火影》即使收錄大量角色，操控方式幾乎一樣；《JOJO奇妙冒險：天眼之國》最大敗筆是視點轉換太密，令人頭暈。

過場表達劇情的水準，是開發組CC2的強項。﹝遊戲圖片﹞

說回《龍珠》，廠商在TGS公布有「魔人布歐篇」，這屬意料中事，畢竟在原著漫畫，撒亞人篇、拿美星篇、人造人篇及魔人布歐篇，正正就是孫悟空成年後的故事，之後劇情就是《龍珠超》或《龍珠GT》了。雖說遊戲屬ARPG，但筆者覺得似乎偏重動作元素，尤其上天下海、到處飛行的戰鬥方式是《龍珠》遊戲一貫風格，暫時未見到戰鬥方面有何獨特之處。至於今集加入新角色波妮﹝基紐特戰隊 / 精英軍團成員﹞，據知玩家不可以跟她直接交手。若說原創新角色，筆者較喜歡上集《DB FIGHTER Z》人造人21號，尤其「女布歐」造型有BOSS風格，反觀波妮看來沒有特別。



今集加入日常情節，包括駕駛汽車﹝遊戲圖片﹞

至於OMEGA FORCE團隊開發的《海賊無雙4》，整體風格跟5年前《3》相似，但筆者都留意到有新元素，例如可破壞場地，以及空中施展無雙技。劇情及角色都有更新，特別是引入「和之國」、蛋糕島、大戰四皇之一的BIG MOM，至於無敵的路飛可轉成GEAR 4﹝四檔﹞。筆者認為《海賊無雙4》未必帶來太大震撼力，但所謂「玩開有感情」，上集花很多時間刷金幣，今集都會繼續支持。

期待《海賊無雙4》路飛大戰Big Mom﹝BNGI圖片﹞

等幾耐才可玩完《FF VII REMAKE》整個故事？

筆者是SQUARE ENIX粉絲，《FF》、《DQ》屬必玩之列。對於明年3月推出的《FF VII REMAKE》，廠方不斷公開新片段，美女帥男、激烈戰鬥、高水平畫質，若說玩家看過上次片段，驚見女神TIFA依然迷人、身材吸引的話，那麼廠方這次公開的新片段，就想提醒大家：「其實賣花女AERITH都很養眼！」片段其中一幕，看到型英帥主角CLOUD，分別被TIFA、AERITH兩美女挽著手臂，看來艷福不淺，但大家都知道，AERITH在遊戲中段就會…想到這裡，就覺得有點遺憾了。當然，筆者不排除這幕可能只在TRAILER出現，即類似MARVEL慣用的防劇透假TRAILER。因為根據PS1原版，CLOUD要男扮女裝，與TIFA、AERITH混入神羅組織成員陣營，筆者懷疑真正一幕，應該是TIFA、AERITH一同挽著「女版CLOUD」手臂，迫他一同行動吧！

看到CLOUD與兩女角感情要好，若果可改變AERITH之後劇情又如何呢？﹝遊戲圖片﹞

以目前片段而言，《FF VII REMAKE》是水準極高之作，但由於遊戲僅以「魔晃都市米德加」為主，而根據PS1原版，米德加大約佔整體劇情的六分之一。筆者不希望要等足十年，才可玩齊整套《FF VII REMAKE》。