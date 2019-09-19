《GTA：SA》限時免費！賀Rockstar Games Launcher平台正式啟動

【限時免費送《GTA SA》】繼Epic Game Store之後《俠盜列車手》、《碧血狂殺》開發商Rockstar Games今日於PC上正式啟用全新的遊戲平台「ROCKSTAR GAMES LAUNCHER」，並限期推出免費下載經典的《俠盜獵車手：聖安地列斯》。

官方指出，Rockstar Games Launcher是一個全新的Windows桌面應用程式，讓玩家能輕鬆又快速地存取擁有的所有Rockstar Games PC版遊戲，不論購買的是數位版還是光碟版，又是從哪個數位商店購買，都能在同一個地方使用。也可以透過Rockstar Games Launcher購買新的Rockstar Games PC版遊戲，增加至遊戲收藏庫。

Rockstar Games Launcher是一個全新的Windows桌面應用程式。（Rockstar Games Launcher截圖）

這項平台以準備萬全的姿態與玩家見面，已經提供多項包括為所有受支援的遊戲新增雲端儲存功能、自動更新Rockstar Games PC版遊戲庫，並能讓玩家不必離開Rockstar Games Launcher就能掌握Rockstar Games遊戲最新資訊。

玩家不必離開Rockstar Games Launcher就能掌握Rockstar Games遊戲最新資訊。（Rockstar Games Launcher截圖）

玩家於限時期間內下載安裝Rockstar Games Launcher，即可在Rockstar Games Launcher中，免費領取經典之作《俠盜獵車手：聖安地列斯》PC版，供玩家在Social Club帳戶的遊戲庫永久收藏。此程式也可視為替呼聲已久的《碧血狂殺2》PC版本進行準備。不過推出自有平台後，Rockstar Games系列新作是否就不再由Steam發行，目前尚不得而知。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO