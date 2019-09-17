【魔獸世界WoW】繪師畫出幕幕經典　帶你重溫15年前美好回憶

《魔獸世界》（World of Warcraft，簡稱WoW）經典版正式開啟後，相信不少玩家都藉著此次機會再次踏上旅途，探索著早期版本的艾澤拉斯了，回味過去種種任務劇情和跑到腿快斷的漫長體驗吧？近期有位藝術創作者也是重回經典版的冒險者，不過他所作並不單單只是跟著大夥一起冒險，還用了自身的技巧另類重現這些早期的經典事物。

點圖瀏覽該繪師作品及遊戲原畫面↓↓↓

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以上這些創作都是藝術創作者 Vlad Harabagiu 的傑作，他在重返《魔獸世界》經典版後便決定用自己的繪畫才能來記錄旅途上的種種事物，並在 Reddit 上逐一釋出他的作品供玩家觀看，而這些作品很快的就因為另類的風格和各種細節呈現而成了近期的熱門話題之一。

各位若對於他的創作風格有興趣，且也期待後續的《魔獸世界》經典版創作，也可關注他的個人 Artstation 頁面追蹤後續作品。不過筆者相信不少玩家在體驗多段經典任務又看到了 Vlad Harabagiu 的創作後，也開始手癢，想要用自己的手來呈現這些美好回憶了吧？

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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