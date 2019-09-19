《CODE VEIN 噬血代碼》PS4繁中首批實體版模型抽獎活動公開！

【CODE VEIN 噬血代碼】台灣萬代南夢宮娛樂今（18）日宣布，為慶祝戲劇性探索動作RPG遊戲《CODE VEIN 噬血代碼》上市，9月26日起至10月13日止將舉辦線上抽獎活動，將有3位幸運玩家可獲得「伊奧」模型！（＊宅民黨註，香港區購買了萬代南夢宮行貨的玩家同樣可參加）

輸入PS4首批實體版內的首批特典下載代碼，抽「伊奧」模型！

凡購入《CODE VEIN 噬血代碼》PS4繁體中文首批實體版的玩家，於活動期間內至活動網站登錄首批特典下載代碼，即有機會獲得日本壽屋出品的《CODE VEIN 噬血代碼》「ARTFX J伊奧 1/7比例模型」，限量3組！

點圖看更多「伊奧」模型實體照▼▼▼

《CODE VEIN 噬血代碼》PS4繁體中文首批實體版線上抽獎活動詳情

活動網址：http://campaign.bandainamcoent.com.tw/index.php

時間：9月26日18：00pm～10月13日17：00pm

參加辦法：於活動網址登錄本遊戲PS4繁體中文版首批實體版內的首批特典下載代碼，即可參加抽獎，1個E-mail帳號最多填寫2組代碼。

輸入PS4首批實體版內的首批特典下載代碼，抽「伊奧」模型！ （Gamebase）

得獎名單公布日期：10月13日18：00pm

系統將以E-mail發送得獎通知，並同步於萬代南夢宮娛樂Facebook粉絲專頁公布得獎者名單。

獎品內容：《CODE VEIN 噬血代碼》壽屋ARTFX J伊奧1/7比例模型1個，共3名

獎品寄送：預計於2020年4月模型上市後寄送，得獎者在此期間請務必妥善保管購買證明。

※首批生產之《CODE VEIN 噬血代碼》PS4繁體中文實體一般版、豪華版與限定版均附首批特典下載代碼，請使用此代碼參加活動。 ※1組序號僅供登錄1次，恕無法重複登錄。 ※圖片僅供參考，以實際贈品為主。 ※台灣萬代南夢宮娛樂保留變更活動內容的權利。

首批特典彙整及PS4繁體中文版獨家首批特典內容！

購入首批PS4／STEAM《CODE VEIN 噬血代碼》繁體中文版可獲得以下特典內容：

‧《噬神者》合作武器組合包下載代碼：《噬神者》系列中的神機－蒼穹劍槍、白堊大劍、深紅長劍共3款武器將於本作登場，裝備後可使出各種特殊動作與威力極大的攻擊。

‧吸血牙裝「亡蝕爪牙」下載代碼：從淪為墮鬼的吸血鬼身上回收的巨魔型牙裝，重量極輕可進行靈活的移動與攻擊。

‧特製收藏卡：由小林くるみ精心繪製的《CODE VEIN 噬血代碼》與《噬神者》聯名特製收藏卡（100mm✕148mm）。

首批特典彙整及PS4繁體中文版獨家首批特典內容！（Gamebase）

PS4繁體中文版獨家送！購入首批PS4《CODE VEIN 噬血代碼》繁體中文版可獲得：

‧PS4專用特製主題下載代碼：由小林くるみ精心繪製的《CODE VEIN 噬血代碼》與《噬神者》聯名特製主題，並附有背景音樂。

‧限量牙裝造型拆信刀：以搭檔角色「米亞．卡恩斯坦」之吸血牙裝為設計的造型拆信刀，細緻的篆刻紋理及扎實的使用手感，請玩家務必珍藏。

※Xbox One僅發行數位版。 ※上述為實體版特典內容物，數位版特典內容物請依PlayStation®Store、Microsoft Store、STEAM頁面為準。 ※示意圖僅供參考，請以實際物品為準。 ※內容、樣式可能未經告知有部分變更。 ※數量有限，詳細請洽購買店家。 ※特典內容可能於日後另行發布。 ※下載代碼的使用期限為2020年9月25日止，亦可能未經告知提前結束。 ※使用下載代碼前，請先確認網路連線環境，亦須擁有Sony Entertainment Network/Xbox Live/STEAM的帳戶。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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