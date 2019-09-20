《瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運》公開原創競技與小遊戲介紹

SEGA Games今（19）日發表Nintendo Switch專用遊戲《瑪利歐&索尼克 AT 2020東京奧運》的第4波遊戲資訊，只有遊戲當中才能玩的原創競技與多種趣味小遊戲大公開。

夢幻競技「划艇」

本遊戲的原創競技，8名選手同時滑行的競速遊戲。舞台是《索尼克》系列中大家耳熟能詳的關卡「首都（metropolis）」，踩上漂浮著的空中滑板，使出各種滑板技巧衝向終點吧。賽道上除了斜坡與跳台之外，還配置了可以使出竿上花式與滑行特技的軌道，只要做出特技動作就能加速。另外做出許多特技動作將特殊計量表累積至MAX，還可以發動每個角色專屬的特殊特技；碰觸賽道上的道具箱就會出現各式各樣的道具，有的可以暫時加速，有的則能夠攻擊對手。

夢幻競技「夢幻空手道」

以空手道為基礎所設計的原創競技，4名角色要一邊保護自己的陣地一邊進行對戰，是格鬥類的遊戲。遊戲分為所有人互為對手的「個人戰」，以及組隊對戰的「團隊戰」，藉由攻擊或使用道具來擊飛對手，就能把地面的面板變為自己的地盤，限制時間結束後擁有最多地盤的角色勝利。關卡以蘑菇王國為意象所設計，背景中除了會出現碧姬公主城堡之外，還有奧德賽號與瘋狂帽等等，在這些景物的襯托下暢享對戰樂趣吧。

小遊戲「東京鐵塔攀登」

操縱塔爾斯爬上東京鐵塔頂端的攀登遊戲，在每個抱石之間不斷地飛躍攀爬，努力往頂端攀登吧。路線上會有礙事的鐵球，但也有可以縮短攀登路線的彈簧，以及碰到就會被彈飛的避震器。避震器雖然很危險，但善加利用的話就可以像玩彈珠台那樣彈跳前進。

小遊戲「東京都廳擒抱＆射門」

以東京都廳為舞台，操縱路易吉與蛋頭兵們來一場變化式規則的橄欖球賽小遊戲。首先要躲開襲擊過來的蛋頭兵，然後擒抱拿著煙火球的蛋頭兵，將煙火球奪取過來。拿到煙火球後進入廣場中央的踢球區域，就可以使用特殊射門；使出特殊射門後，在接著的射門模式中，就要仔細盯好量表來踢出煙火球，用煙火球打倒金屬索尼克後即可過關。

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【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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