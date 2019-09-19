Mega Drive Mini上市　硬件、配件、軟件等八個冷知識話你知

剛推出的Mega Drive Mini成為了不少老玩家的心頭好，大家紛紛前往遊戲店搶購，重拾昔日玩MD的美好時光。這部於1988年推出的SEGA第五部家用機，被玩家奉為神一般存在，除了因為推出過《超音鼠》、《戰斧》、《大魔界村》等無數高質神作，也因為這部機蘊涵了很多令人意想不到的元素和設計概念。本文將從多角度為大家逐一介紹。

【硬件篇】

飛機都有得打MegaJet

Mega Drive在1988年於日本推出後，因為遇著任天堂推出《Super Mario Bros 3》而被蓋過風頭，因此SEGA需要想盡辦法透過不同途徑帶來業績，其中一個項目就是將Mega Drive轉接至飛機之上。SEGA跟日本航空合作，提供專門於飛機遊玩的遊戲機，名為「MegaJet」。乘客可以將MegaJet和飛機顯示屏連接以進行Mega Drive遊戲，「MegaJet」於1993年推出，很多日本航空飛機也有使用，成效不俗，後來更推出過民用版MegaJet，成為Nomad的前身。

「MegaJet」於1993年推出，很多日本航空機也有使用。

Mega Drive版Switch：Nomad

有了MegaJet之後，SEGA再忽發其想：「不如推出一部Mega Drive手提機吧！」當時SEGA已推出很受歡迎的Game Gear。作為SEGA第二代手提機，Mega Drive手提版的設計概念卻跟Game Gear大相逕庭，它是以MegaJet為基礎再設計一部手提版，機身擁有十字鍵和六個按鈕，可以插上本來Mega Drive的遊戲卡帶，亦有一個約四吋的彩色屏幕，而最厲害的是，主機擁有插槽可以隨時接駁上電視進行遊戲，簡單來說就是一部「SEGA Mega Drive版的Switch」！可惜Nomad主機於1995年推出時SEGA已推出Dream Cast，而且續航時間只有兩小時，售價卻高達180美元（Mega Drive只賣99美元），因此主機只推出一年便停產。

Nomad跟Game Boy Color的體積比較。

【配件篇】

全裝甲形態「MD塔」

因為當年遊戲主機競爭大，很多廠商在開發主機時都留有後著，透過加插配件令主機Upgrade，目的就是希望主機能與時並進。在Mega Drive推出過的一眾配件中，最為人熟知的是當年為對抗PlayStation而增設的光碟機「Mega-CD」，另外還有32位元擴充裝置「Super 32X」，只要裝在Mega Drive之上便會成為終極合體，當時被玩家戲稱為「MD塔」，而今次SEGA推出Mega Drive Mini時也有同時推出迷你版「MD塔」，更包含《超音鼠》迷你卡帶，讓大家一嘗當年「全裝甲形態」MD塔的滋味。身邊很多骨灰級玩家就是為了這座MD塔，而想購買Mega Drive Mini。

增設光碟機「Mega-CD」和擴充裝置「Super 32X」的「MD塔」。

銀行服務．Mega ANSWER

初版Mega Drive已經擁有九針插口應付網絡服務功能……大家沒有看錯，Mega Drive的確能夠對應網絡，只需一個網絡配件再接駁電話線上網便可。Mega Drive除了網上遊戲，更企圖提供新聞、廣告、評測等服務，其中一項名為「Mega ANSWER」的服務更是跟名古屋銀行合作，提供各種於管理個人銀行賬戶，不過這些網絡服務最後並未能大行其道，否則日本在90年代便已經可以擁有像支付寶一樣的銀行網絡服務。

Mega Drive的確能夠對應網絡，只需一個網絡配件再接駁電話線上網便可。

【遊戲篇】

網絡服務．遊戲圖書館

在Mini收錄的42款遊戲當中，有一款名為《SEGA 遊戲大合輯 超值版》，裡面收錄了很多款遊戲，如《Flicky》、《Teddy Boy Blues》、《緊張刺激企鵝島》等，但畫面質素和遊戲性卻是遠低於Mega Drive應有水準，到底是怎麼一回事呢？其實這些遊戲是SEGA推出的「遊戲圖書館」內的網絡遊戲，配合「Sega Meganet」網絡服務，在當年可以說是家用遊戲機中最元祖級別的網絡服務。因為當年並沒有雲端的概念，Mega Drive內也沒有Hard Disk，因此玩家需要購買一個外置Modem配件以及「遊戲圖書館」卡帶下載遊戲，再利用Meganet在網上跟人對戰。現在看來再容易不過的網絡對戰，當年是要經過千辛萬苦集合眾多配件和

軟件才可以連線。據知「遊戲圖書館」的遊戲庫從最初只有六款，到最後主機停產時都只是增加到30款而已，技術上的限制令「Sega Meganet」不能持續，直到後來推出DreamCast的《Phantasy Star Online》才得以發揚光大。

全明星奸角《The Super Shinobi》

今次Mega Drive Mini收錄的很多都是為人熟悉的大作，其中一款是《The Super Shinobi》（超級忍者），是1987年在街機版本的移植進化版，遊戲當年也有移植到FC及PC-Engine上，不過以Mega Drive質素最佳，是當年最為大家喜歡的大作之一。遊戲除了有二段跳和八方手裡劍等超讚攻擊以外，最令人難忘的是其出現的奸角，原來在第一版中出現很多大家非常熟悉的角色作為奸角，包括《未來戰士》中的阿諾、《第一滴血》的Rambo、Marvel的《蜘蛛俠》還有DC的《蝙蝠俠》，甚至連哥斯拉也有出現，不過後來因為版權問題他們逐一被改頭換面，如Rambo變成光頭佬、蝙蝠俠變成蝙蝠怪物、哥斯拉變成恐龍骨，而《蜘蛛俠》因

為傾好版權而得到保留，《未來戰士》阿諾也同樣倖存，成為其中一個關卡的Final Boss。也因為這些不斷改變的奸角，《The Super Shinobi》共推出了四個不同版本。

《蜘蛛俠》最後因為傾好版權得到保留。

【Mini篇】

外觀．收藏模型樂

近年Mini版的中古主機推出得如火如荼，可以想像日後將會愈出愈多，像任天堂的紅白機Mini也推出過兩個版本（原版及週刊少年JUMP 50周年紀念版），只收錄約二十到三十款遊戲，將來會推出第二代甚至第三代紅白機Mini也不出奇，加入更多不同遊戲。那麼很多人也在想，Mega Drive Mini會在稍後時間推出第二代嗎？Mega Drive Mini專案負責人奧成洋輔稱，暫時並沒有這個打算，因為製作Mini的原因是為了要慶祝Mega Drive推出30週年，而他們製作時是本著「要將最好主機質素以及最好遊戲經驗提供給玩家」，製作組根據原版設計圖打造掌上小巧細緻模型，各種細節也得到保留，令大家擁有收藏模型的樂趣。



Mega Drive Mini製作組根據原版設計圖打造掌上小巧細緻模型，令大家擁有收藏模型的樂趣。

遊戲．挑選最好玩

收錄遊戲方面，奧成洋輔稱是精挑細選當年最受歡迎的遊戲，除了最容易取得的SEGA自家作品，也在一些其他廠商的品牌上辛苦取得版權，當然也有一些未能完全成功的，像大家很喜歡的《幽遊白書 魔強統一戰》便只取得日本地區發行而不能收錄在亞洲等地的版本。不過製作組只以一年時間便取得了如此多佳作收錄在Mini之中確實來得不易，也因此奧成洋輔並沒有想過會收錄更多其他遊戲再推出第二代及第三代的打算。因為有了為玩家精心挑選最好玩遊戲的心，Mega Drive Mini另外增加收錄兩款從未在過往Mega Drive上推出過的遊戲，包括《Darius》、《Tetris》讓購買了Mini的人玩得稱心。可以說，Mega Drive Mini是目前中古迷你機中的佳作，至少比SNK有誠意得多。