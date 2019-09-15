TGS 2019私心選：8款最期待遊戲與最失望遊戲

今年TGS 2019公布的大作非常之多，當中不少是期待已久的大作，包括全新作的《Death Stranding》和《Dragonball Z KAKAROT》，不管是畫面和玩法也令人耳目一新，即使是系列作如《Final Fantasy VII Remake》和《龍如 7》也加入過往完全沒有出現過的新元素，全部都是驚喜處處，看過Trailer後很想大叫一聲：「我全都要！」

Cloud享齊人之福《Final Fantasy VII Remake》

一直擔心Square Enix的《FF VII Remake》只是雷聲大雨點小，看過Trailer後終於放下心頭大石，遊戲並非只著重畫面上的唯美，也加入了很多不同玩法，從小遊戲到戰鬥系統也注入了全新元素，單是在遊戲過場那些要避開崩塌瓦礫有點像《Uncharted》歷險的玩法已為遊戲注入新景象，可以期待開發小組將加入大量這類即時場景互動的玩法令玩家玩得更投入，而不是一款只有輸入指令戰鬥的舊式RPG。至於老粉絲們最關心的除了是Tifa的身材再次變得豐滿以外，還有就是兩位女角一人一邊手挽著Cloud……這一幕齊人之福實在令人既驚且喜，不知道三人的命運會否在Remake版中可以讓玩家改寫？



老粉絲們最關心的除了是Tifa的身材再次變得豐滿以外，還有就是兩位女角一人一邊手挽著Cloud……這一幕齊人之福實在令人既驚且喜。

青翠山坡播民歌《Death Stranding》

今年前往TGS單看小島秀夫親身試玩演說《Death Stranding》已值回票價。小島秀夫的遊戲，細節可以說是核心，從試玩片段可見單是主角戴著東西的負重量從而影響選擇裝備服裝的設定已經非常細緻，還有可以作為運輸又或自己騎乘的載具也是非常多樣化；伏擊敵人部份則回到《Metal Gear Solid》的潛行感；到了最緊張刺激的Boss戰則加入了幻想色彩，版圖不斷變化，最有趣是不夠打的話可以在網上召喚其他人幫手（其中一位沒有幫手只在拍掌打氣）；之後在一青翠的山坡上行走又會播放充滿歐陸味的民歌，令人心往神馳……玩小島秀夫的遊戲不單是衝主線，感受其為玩家帶來的廣闊自由又細緻繁複的世界，本身已是一份無窮享受。

感受《Death Stranding》為玩家帶來的廣闊自由又細緻繁複的世界，本身已是一份無窮享受。

黑社會做打工仔《人中之龍 7》

一直以來也覺得《人中之龍》系列很好玩，唯一缺點是在戰鬥方面有點流於簡單，今次《人中之龍 7》則完全在這方面補強，戰鬥系統得到幾何級強化，玩家可以選擇不同職業，不同職業擁有不同攻擊技，例如選「用心棒」就是警察最熟悉的兜頭扑，「Host」就是開香檳周圍射、「舞者」的話就可以利用Break Dance來個旋風地堂腿將敵人擊倒，如果用女角就變成包包攻擊，幾十萬個包包打下來想一想也覺肉痛。至於對我來說最有趣的莫過於製作小組稱是根據《Dragon Quest》而製作的指令輸入戰鬥模式，而且還有QTE限時。小遊戲方面一看到那個模仿《Mario Kart》的《Dragon Kart》已經笑爆咀，還有黑社會也要做Salary Man的會社經營模式。今次遊戲圖也是系列最大，《人中之龍》系列也終於發展到橫濱……《人中之龍 7》絕對是小弟急不及待立即想玩第一位！



《人中之龍 7》製作小組稱根據《Dragon Quest》而製作的指令輸入戰鬥模式，而且還有QTE限時。

從比達玩到布歐《Dragonball Z KAKAROT》

相信只要是《龍珠》迷，看了這款《KAKAROT》的遊戲畫面後也會急不及待想試玩。《龍珠》近年也有推出遊戲，不過大部份都以格鬥為主，今次則改為久違了的ARPG遊玩方式，冒險探索成為了其中一個主要部份，玩家可以操縱著孫悟空跟一群Z戰士同伴以舞空術飛翔天際，到達任務地點後以無間斷方式直接進行格鬥，呈現出一個前所未有實時性的《龍珠》世界。可以想像有很多支線及收集任務等待玩家。劇情方面遊戲從比達篇開始一直到菲利篇再到斯路篇再到布歐篇，長度包含整個《Z》故事，可以肯定版圖一定橫跨地球及南美星，屆時大家又可以重溫細味這偉大冒險。

《Dragonball Z KAKAROT》雖然是關卡模式，不過就畫面所見世界依然廣闊無邊，相信很多支線及收集任務等待玩家。

暴君～率眾揑爆頭～《Biohazard: PROJECT RESISTANCE》

幸好今次的「PROJECT RESISTANCE」不是重製《Biohazard 3》而是一款全新作品（因為《3》真的非常平淡無味），從片段可見玩法是近年非常流行類似《第五人格》的 4 vs 1 「非對稱多人對戰」，玩法由三個區域組成，四位倖存者只要合力便可以在限時內通過三個區域便可取得勝利，而另一邊的玩家則可以作為Umberlla成員Tyrant ，而需要做的事就是佈局令他們跌入陷阱，阻止他們達陣。這種非對等玩法相比一般PVP更好玩，相對屆時推出必定會引起熱潮，大家網上瘋狂約戰……很想用Tyrant揑爆倖存者的頭！

4 vs 1 「非對稱多人對戰」玩法相比一般PVP更好玩，相對屆時推出必定會引起熱潮，大家網上瘋狂約戰，用Tyrant揑爆倖存者的頭！

竹中直人=豊臣秀吉《仁王 2》

Team Ninja製作的毫無懸念肯定是動作遊戲中的佳作，而《仁王》比《Dark Soul》更吸引的地方除了是因為前者稍稍讓玩家感受到多一點「可以生存」的希望以外（易玩0.1%），其戰國背景也令喜歡日本歷史的玩家更沉醉其中。今次《仁王 2》以豊臣秀吉名揚天下的過程作主題，而且更找來竹中直人作主角模組，需知1996年的NHK大河劇正是找來竹中直人主演，當年收視更是非常之高，因此對很多日本觀眾來說竹中直人正是豊臣秀吉本人，玩起遊戲上來自然更加投入。另外從Trailer可見女原創角色無明也非常吸引，可以想像Koei Tecmo將此作視作新一年度的重頭作，當真是「成也仁王，敗也仁王」。

1996年NHK大河劇《秀吉》正是找來竹中直人主演，因此對很多日本觀眾來說竹中直人正是豊臣秀吉本人，玩起遊戲上來自然更加投入。

對著寧寧手遊《LOVE PLUS EVERY》

今次Konami宣佈推出《LOVE PLUS EVERY》，大家終於可以對著高嶺愛花、小早川凛子與姉崎寧寧三位少女大玩手遊了！遊戲同樣以高中作為舞台，讓玩可與戀人們過著24小時甜蜜生活。Koanmi在TGS上公佈時更找來Cosplayer扮演高嶺愛花，令玩場氣氛熾熱，不知道到推出時會否有玩家一如當年一樣24小時開著Smartphone陪著這三位虛擬女友呢？

《LOVE PLUS EVERY》可以讓玩家對著高嶺愛花、小早川凛子與姉崎寧寧三位少女大玩手遊。

手機捽碟《beatmania IIDX ULTIMATE MOBILE》

音GAME復活！從九十年代到千禧年曾經在機鋪盛極一時的《beatmania》竟然在2019年的TGS宣佈捲土重來，而平臺則會轉移到手機，更有100首經典音樂免費下載。有玩過的都知道如果《beatmania》失去了那個專用控制器的話便不是那回事，因此廠商也很貼心地推出可以接駁Smartphone的控制器，讓大家繼續有碟捽。Konami同時更公佈會推出手提版的《SOUND VOLTEX ULTIMATE MOBILE」、《DanceDanceRevolution ULTIMATE MOBILE》，組成最強「ULTIMATE MOBILE」系列，希望屆時香港也可以下載。

平臺則會轉移到手機，更有100首經典音樂免費下載，並推出可以接駁Smartphone的控制器。

最失望：還我真．真宮寺櫻！《新櫻大戰》

SEGA視作重頭戲的《新櫻大戰》，早前宣布人設由藤島康介換來《Bleach》漫畫家久保帶人早前已有不少人質疑，今次TGS看過Trailer更是進一步確認。人設倒胃口之餘表情和動作更是顯得非常生硬，女角們既不萌也不嫵媚，眼神呆滯眼白又多，這群後宮真的令人敬而遠之；戰鬥部份機械人魔神器跟現場環境的互動製作得非常求其，整體顯得格格不入，有一種跟時代脫節、不入流的遊戲之感。希望SEGA可以在此作推出前改善以上弊病，還有……如果可以的話，換人設推倒重來吧。還我真．真宮寺櫻！

