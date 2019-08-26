任天堂制霸2019上半年　27款最高銷量遊戲迎接Switch Lite

日本遊戲雜誌《Fami通》最近公開日本國內實體遊戲銷量統計，在首50位最佳銷量遊戲中，有27款都是屬於任天堂Switch，而不計基本上已經形同消失了的Xbox One，Switch能超越PS4實是一項歷史式勝利。2019年上半年遊戲界業績，還未計3DS已經由任天堂制霸！

移植重製天堂

Switch能夠制霸主要是以量取勝，其上半年推出遊戲總數，包括任天堂自家開發22款遊戲（27款上榜作品中有五款是2018年前推出）最多，緊隨其後的是BandaiNamco Entertainment（18套）、第三位是Square Enix（11套）、第四位是Koei Tecmo Games（6套）、第五位是Capcom（5套）。為何任天堂可以遙遙領先？原因有二，第一，Switch畢竟是新主機，任天堂必須自給自足供應遊戲來維持銷量；第二，在推出的遊戲之中，有很多都是移植或重製作品，只有輕微修改及畫面質素的改善，比一般由零開始的新作可以說是慳水慳力。

Switch令任天堂重回日本遊戲界爭雄之列。

總銷量達348萬套

任天堂遊戲在量方面取得優勝，而當中重製作品及系列作亦深受「念舊」的日本玩家歡迎。單是上半年，任天堂推出的遊戲總銷量便達到348萬套，第二位是Square Enix（149萬套），接著順序是Bandai Namco Entertainment（139萬套）、Capcom（89萬套）以及Sony Interactive Entertainment（43萬套）。任天堂比第二位的總銷量要多出一倍。對好多日本人或老機迷來說，很多作品根本找不到不買的理由，不止對系列作不離不棄，更掀起搶購潮。

2019上半年Switch最高銷量遊戲排行

《任天堂明星大亂斗 SPECIAL》

第1位《任天堂明星大亂斗 SPECIAL》

77萬9845套（累計：314萬500套）／任天堂／2018年12月7日發售

《任天堂明星大亂鬥 SPECIAL》中每位大家熟悉角色的招式動作都在此作中並充分還原，如林克用遙控炸彈、烏賊儲墨水用必殺技、玩起來會心一笑，打起來變化萬千。遊戲開發者櫻井政博是《星之卡比》之父，原本已表示不再開發大亂鬥，但當年因為社長岩田聰邀請而再一次開發，如今岩田聰已走，作為對29年好友的情誼而開發了此作，也很可能是他的告別作。

《New Super Mario Bros U Deluxe》

第2位《New Super Mario Bros U Deluxe》

64萬3426套／任天堂／2019年1月11日發售

Wii U上的強化移植版，玩家可操作「偷天兔」和「奇諾比珂」兩名新角色，前者即使碰到敵人也不會受到傷害，新手最愛，後者在取得新道具「超級王冠」後能變身成奇諾比姬公主，能二段跳、能在空中張開裙子緩降，掉落到洞穴不會死，令動作元素變化萬千。

《Mario Kart 8 Deluxe》

第3位《Mario Kart 8 Deluxe》

31萬8492套（累計：234萬8789套）／任天堂／2017年4月27日發售

作為Party Game之首的Switch，怎可能沒有《Mario Kart》，版本是WiiU加强版，会包括追加下载内容以及一些新角色，新模式和新的对战赛道地图。模式方面除了滑翔模式、潛水模式、以及金幣、還有可能的賽車組裝模式、連電單車也有，最好玩一家是無重力賽車模式。



《Pokémon Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee!》

第4位《Pokémon Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee!》

31萬2278套（累計：156萬5955套）／Pokemon／2018年11月16日發售

一直以來Switch上推出過不少以Pokemon為主題的遊戲，其中以這款最雷聲最大，因為大家都會認為是手遊《Pokemon Go》的延續，開發商還為遊戲製作了一個「精靈球Plus」的控制器，可以將遊戲中的寶可夢傳到該控制器中進行培育。可惜遊戲跟本來設計的有不少落差，並不算是一款開發非常完善的作品。



《Minecraft》

第5位《Minecraft》

30萬5640套（累計：83萬685套）／日本Microsoft／2018年6月21日發售

雖然很多人都已在手遊上玩過，不過有了更大的屏幕和解像度一樣引來很多玩過又或未玩過的朋友興趣。不過不得不承認的是，畫面表玩如果跟PS4及Xbox ONE比寞的話，的確還有一點距離。



第6位《Super Mario Party》

28萬4170套（累計：104萬9023套）／任天堂／2018年10月5日發售

《Super Mario Party》作為Party Game可說是必買之選。首次提供在線多人模式的作品。玩家可在該「聯網競獎」（Online Athlon）模式中可與全球玩家遊玩80款遊戲。此外，在Mariothon模式中，玩家可參加5款隨機迷你遊戲。大家買了後一定要嘗試在網絡上找對手，否則此作將會趣味大減。

第7位《Splatoon 2》

22萬4791套（累計：309萬9211套）／任天堂／2017年7月21日發售

為甚麼推出這麼久依然有好此高銷量？因為任天堂平均每月發布新比賽場地。後來為了等級賽有更公平體驗，武器組合均改為每月更新，最近4月再作一次性武器更新。截至2019年4月，官方已確認推出超過40款主要武器及衍生超過130款戰鬥組合，與及超過20款比賽場地。如此頻繁的更新，令遊戲一直不乏支持者。

第8位《Super Mario Maker 2》

19萬6153套／任天堂／2019年6月28日發售

由WiiU移植過來的作品，一款掛著Mario旗號實質是考驗玩家創作力和邏輯思考的遊戲。游戲原本為僅供公司內部游戲關卡編輯器，最後演變成「玩家自定義游戲的關卡編輯器的設計專利」，不得不佩服任天堂的開發人員可以將如此點子應用在遊戲之上，將「開發遊戲」成為樂趣。

第9位《妖怪手錶4 我們仰望同一片天空》

19萬1097套／Level Five／2019年6月20日發售

《妖怪手錶4》比傳統《Pokemon》元素更豐富，「尋路狗狗」尋路、「妖怪手錶技能樹」（スキルツリー）和「魂活」（魂スイトール）系統，不同的妖怪手錶持有者分配相應的特殊技能，再加上身為天野景太的女兒天野夏芽角色非常討好，是《妖怪手錶》動畫迷不可錯過的作品。

第10位《薩爾達傳說 曠野之息》

16萬8697套（累計：134萬8389套）／任天堂／2017年3月3日發售

遊戲共取得「TGA年度遊戲、最佳遊戲設計和最佳動作冒險遊戲」、「GameSpot年度最佳遊戲」、「EDGE年度最佳遊戲」、「GDC最佳遊戲音效獎、最佳遊戲設計獎和年度遊戲獎」、「SXSW最佳遊戲性獎、最佳遊戲設計獎和年度最佳遊戲」，幾乎是橫掃整個遊戲頒獎禮獎項，如果你擁有Switch，這款遊戲絕對找不到不買的理由。

第11位《耀西的手工世界》

15萬3197套／任天堂／2019年3月29日發售

配角不單止有出頭天，而且銷量後勢更是非常凌厲，可能連任天堂自身也沒有想過原來Yoshi擁有如此強大的吸引（金）力。玩家可將在由空箱子、紙杯、摺紙等手工製品世界裡展開全新的動作闖關冒險，當然還有Yoshi最擅長的投蛋攻擊來打倒敵人，一直勇往直前。

第12位《超級龍珠英雄：世界任務》

12萬5308套／Bandai Namco／2019年4月4日發售

自從《龍珠超》動畫完結粉絲們便紛紛行悄到遊戲世界上。說實在《Heroes World Mission》真的是一款非常不俗的遊戲，玩家需要學習如何將一張空白卡加入各式各樣的角色、背景、效果與能力，打造出自己專屬原創卡牌來戰鬥，溫提大家下年還有《Dragon Ball Z Kakarot》，龍珠粉不要錯過。

第13位《勇者鬥惡龍創世小玩家2 破壞神席德與空蕩島》

10萬9728套（累計：27萬5146套）／Square Enix／2018年12月20日發售

《勇者鬥惡龍》版的《MineCraft》，只要知道《DQ》在日本人心目中的地位，便會明白這款遊戲對他來說的魔力實在非常之大。新增系統如將建築設計圖化的新創造道具「創造鉛筆（ビルダーペンシル）」登場非常好用，還有「留言板」令玩家將自己在拍照模式中拍攝下來的寫真照片分享，都非常好玩。

第14位《Super Mario Odyssey》

80407套（累計：198萬613套）／任天堂／2017年10月27日發售

《Super Mario Odyssey》是任天堂傾盡全力開發的Mario正傳作品，利用帽子「上身」將敵人能力化為己用這個系統令遊戲充滿趣味，令遊戲過程充滿試驗和冒險成份，遊玩過程變化萬千。如果你沒有買這款遊戲，真的枉為Switch用家。

第15位《實況Powerful PRO野球》

75505套／KONAMI／2019年6月27日發售

棒球基本上就像相撲一樣形同國技一樣存在的連動，因此每次一有《實況棒球》推出都不乏支持者，全系列至今已賣出接近三千萬套，非常誇張，只是日本國外如香港的玩家確實少之有少。看見如此可愛的二等身Ｑ版人物，即使不懂棒球也有想玩的衝動。

第16位《太鼓之達人 Nintendo Switch！》

75318套（累計：34萬5733套）／Bandai Namco／2018年7月19日發售

《太鼓》大家也玩過，在Switch推出的好處是可以用Joy-Con模擬鼓棍進行體感操作，又可以以連線遊玩，加上收錄了《海賊王》主題曲《We Are!》、《新世紀福音戰士》的《殘酷天使的行動綱領》，以及《Splatoon 2》組曲、《星之卡比》組曲等遊戲音樂，ACG迷最愛。

第17位《星之卡比 新星同盟》

68085套（累計：73萬2900套）／任天堂／2018年3月16日發售

今次《星之卡比》除了對應中文，玩法上也配合了Joy-Con作出調動，令吃掉敵人再變身的玩法更多變化，而且複製能力達到28款，更可以四人同遊，比起一般Party Game更好玩也更富挑戰性，是Switch上一款比較容易被人忽略的黑馬作品。

第18位《多啦A夢：牧場物語》

65544套／Bandai Namco／2019年6月13日發售

單是將《多啦A夢》的世界觀與《牧場物語》遊戲系統結合，已經成為遊戲的最大特色，玩家可以看見大雄、多啦A夢、胖虎、小夫、靜香等角色登場，一起栽培農作物、照顧動物、發展牧場，透過「友情／努力／挑戰／羈絆」等重要玩素而組成故事線，當然不少得還有多啦A夢各種秘密道具。聽說最近還會登陸在電腦平台，可想而知遊戲的受歡迎程度。

第19位《Nintendo Labo Toy-Con 04： VR Kit》

64516套／任天堂／2019年4月12日發售

雖然這些紙皮遊戲已推出一段不短的時間，不過在日本國內依然人氣高企，餘溫還在，全六款 Toy-Con 的套裝，以及只有 VR 眼鏡及火箭筒 Toy-Con的輕量版，無疑是前者較為吸引，當然也有人只買「照相機＋大象」及「小鳥＋風」套裝，分拆或套裝任君選擇，悉隨尊便。

第20位《GO VACATION》

59428套（累計：72469套）／Bandai Namco／2018年12月27日發售

正所謂「放我半天假～若未夠清醒～再放半天假～」如果成個暑假也覺得自己好像沒有放過隻一樣，唯有在遊戲中嘗試享受假期。這款曾在Wii上推出的遊戲，共有50種假期遊玩項目，包括沙排、滑浪、游水、擲鐵餅、漂流、越野賽車、騎馬、滑雪等，也可以四人同遊，齊齊享受悠長假期。

+ 3 + 2

第21位《超級機械人大戦 T》

51101套／Bandai Namco／2019年3月20日發售

最近身邊朋友個個下載手遊版機戰，你便知道《機戰》在玩家心目中是萬年長青樹。這款《超級機械人大戰 T》新加入《魔法騎士》、《樂園追放》；還有《宇宙海盜夏羅古》以及星際牛仔《Cowboy Bebop》，單是這些名字已叫機戰迷質奮不已，也不班有甚麼新系統便購買遊玩了。

第22位《陸行鳥大冒險EVERY BUDDY！》

46360套／Square Enix／2019年3月20日發售

與過往《陸行鳥大冒險》系列一樣，「每次進入都將隨機構築迷宮、敵人、道具的位置」、「行動為回合制，當陸行鳥進行移動或攻擊等任何行動，敵人也會行動」、「每次動作後都會回復陸行鳥的 HP 與 SP，但飽食度會慢慢減少。當飽食度降到0％還繼續行動，HP就會減少」的玩法，確是百玩不厭。

第23位《Mario Tennis Aces》

45371套（累計：42万1737套）／任天堂／2018年6月22日發售

相比以前的Wii及WiiU版，Switch版的《Mario Tennis Aces》可以揮動Joy-Con按直覺打出各式各樣撃球的「揮動模式」，也可以瞄準目標將球精準定位的新撃球「狙擊」、瞄準遠處的球的「加速」、終極一撃的「特別撃球」，這些元素也令遊戲賦予了更新鮮玩法。

第24位《Final Fantasy X/X-2 HD Remaster》

41674套／Square Enix／2019年4月11日發售

每個人心目中都有一款最好玩的《FF》，不過將《FF X》設為最令人難忘的頭三位相信沒有太多FF迷會有異議。今次Remaster還包含了《FF X-2》，三位女主角再上路，個人認為比正傳第一集更好玩。如果你沒有玩過《FF X》及《FF X-2》，這個HD版套裝相當值得購買。另溫提一句：《FF VIII》HD版也快將推出。

第25位《Tales of Vesperia REMASTER》

40918套／Bandai Namco／2019年1月11日發售

2009年在PS3上推出的遊戲，知名製作人馬場英雄製作、藤島康介負責美術設計，這款「REMASTER」是廠這特意推出的10週年紀念版。當年無論遊戲畫面、故事以及遊戲系統也是首屈一指，加上有動畫加持，在日本以至東南亞國家也造成哄動，是日式RPG的皇道典範。加上有中文版，強烈建議未玩過的朋友一試。

第26位《Final Fantasy XII The Zodiac Age》

39974套／Square Enix／2019年4月25日發售

Square Enix無論推出哪一款的《FF》重製版，在日本國內都能夠取得銷量，即使是純畫面優化的版本，也可以有不俗銷量，何況是這款曾經全球銷量達到600萬的《FF XII》，當年的包括無縫戰鬥系統、自由控製鏡頭、以及由玩家設定角色自動行動規則的策略系統、執照系統等，都令人眼前一亮。

第27位 《Fitness Boxing》

38419套（累計：42198套）／Imagineer／2018年12月20日發售

當你以為用遊戲主機健身從Wii之後已經不再時興，原來在今年上半年卻偷偷地賣出接近四萬套。日本人的生活習慣，跟香港以至全球玩家有很大分別，他們「使用」遊戲機的程度已經融入生活。遊戲像一款音感遊戲，不過由按鈕變成出拳，將音符以直拳、刺拳、上勾拳、左/右勾拳、閃避等動作來「解決」，玩家可自行設定每日目標進行運動。

Switch Lite的出現不知又會為業界帶來什麼衝擊？

後記：Switch Lite護航陣容

大家都知遁9月20日任天堂將推出輕便版的Switch Lite，而早前一項調查也顯示「本身有Switch將不會買Switch Lite」的人達到33.3%，換言之打算購買的人都未曾玩過上述遊戲，而這批遊戲將成為護航作品迎接新加入Switch世界的玩家。當然在2019下半年還有很多新遊戲，往後有機會再跟大家介紹。