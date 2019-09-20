《百變小櫻 幸福回憶》公開遊戲內道具製作最新情報

日本bushiroad與Monstar Lab共同合作開發，預定於2019年夏天在手機平台上推出，以人氣動畫《庫洛魔法使 透明牌篇》為題材，目前預約註冊活動也正在官網進行中的《庫洛魔法使 幸福回憶》（港名：百變小櫻／日文：カードキャプターさくら ハピネスメモリーズ，中文名暫稱），繼之前官方公開本作故事模式情報後，在這次的介紹裡，則要針對本作的「製作」部分來為玩家們進行說明。

本作為一款主打「換裝打扮×箱庭模擬策略」要素相結合，讓玩家們可以在體驗原作動畫版劇情之餘，利用收集來的素材製作各種服裝道具，幫女主角小櫻進行打扮，或是製作各種家具裝飾來點綴裝潢玩家位在「友枝町」的私人空間，或是製作各種料理使用的手機新作。

玩家們在遊戲中，可以透過「裁縫」（おさいほう）頁面來製作包括最新一季動畫《透明牌篇》在內，以及第一季動畫的服裝讓玩家們製作，藉此幫小櫻替換打扮之外，也可以在「手工藝」（クラフト）頁面中製作各式各樣的家具（不過要入手家具需要一定時間），或是透過「料理」（お料理）頁面來製作各種的甜點美食。

附帶一提，玩家們要製作道具的時候，必須要先在遊戲舞台友枝町建設好對應的設施才行。而且在製作的時候，需要對應的裁衣紙型、設計圖、菜單等，並收集好需要的素材，才能製作出對應的道具。這些內容，都可以透過玩家們在遊戲中完成各式各樣的「挑戰」（チャレンジ）來收集取得（挑戰最多可同時進行五個），有興趣的玩家們可以來多加嘗試，藉此讓自己能製作的道具種類愈來愈豐富。

各式各樣的挑戰課題。（《庫洛魔法使 幸福回憶》遊戲截圖）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

《香港01》App，手機用戶，體驗更佳！精彩遊戲攻略、動漫消息即時放送！

立即下載： https://hk01.app.link/qhBfXjo3vO