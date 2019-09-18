PS4《新櫻花大戰》佐倉綾音MV、歷代歌謠集全曲目List公開

【新櫻花大戰 PS4】SEGA Games 於2019年12月12日推出的PS4《新櫻花大戰》（Sakura Wars）再公開遊戲特典資料，包括開頭動畫、天宮櫻（佐倉綾音）原聲主題曲MV及特典「櫻花大戰」歷代歌謠集全曲目及歷代美術集部分內容。

天宮櫻MV公開

PS4《新櫻花大戰》中的新歌「人家可是少女」（乙女なんですよ）的首個MV，日前由日本SEGA Games於網上公開，由人氣聲優、聲演遊戲主角「天宮 櫻」的 佐倉綾音（曾聲演《四月是你的謊言》澤部椿、《我的英雄學院》麗日御茶子）兼主唱歌曲。

《櫻花大戰》歷代歌謠集、美術集

喜愛《櫻花大戰》除了美術畫功，配樂亦是經典作，《新櫻花大戰》首批限定版 將隨送「櫻花大戰 歷代歌謠集」，收錄《櫻》系列6部作品共62首以上歌曲的原聲CD，而豪華限定版除了歷代歌謠集外，同時也有72頁原作全系列插畫美術圖集，包括親筆美術圖及設定圖。

↓↓歷代歌謠集、曲目List、美術集 內容公開↓↓

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最後，SEGA Games更首度公開《新櫻花大戰》遊戲OP開場動畫，以歌曲《檄!帝國華擊團<新章>》為開場曲；PS4版《新櫻花大戰》遊戲預計2019年12月12日推出。