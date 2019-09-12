TGS2019直擊《FF 7 re》新片！Tifa、Aerith齊爭仔（中文字幕）

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東京遊戲展2019（TGS2019）正式舉行，今次Square Enix重頭戲當然是《Final Fantasy VII remake（FF7re／太空戰士7／最終幻想7重製版）》，公開一段長達2分半鐘的遊戲影片，不單透露Tifa、Aerith同Cloud三角關係外，錫菲羅士等宿敵登場，而且更有多隻召喚獸型爆登場。

《Final Fantasy VII remake（FF7re／太空戰士7／最終幻想7重製版）》最新的TGS2019的宣傳影片中，可以看到更多Cloud、Tifa及Aerith的故事（最搶眼的當然是Aerith及Tifa一同向Cloud撓手），亦有更多著眼點於反抗神羅的「雪崩」組織。

神羅戰士及有關人士亦都登場，如Cloud與Reno的戰鬥場面、光頭Rude及宿敵鍚菲羅士再次登場等。另外，還有不少戰鬥系統、召喚獸「依弗利特Ifrit」、「希瓦Shiva」等登場。最後更有不少Cloud及Tifa參予的mini game，如擲飛標、節奏類遊戲等。單睇新片，已經令玩家非常期待。

Turks成員之一的Reno於片中登場，與Cloud大戰一番。（Square Enix）

穿上華麗晚禮服的Aerith，非常迷人。（Square Enix）

召喚獸「希瓦Shiva（濕婆）」登場（Square Enix）

FF7re TGS2019最新影片截圖（按下圖放大）

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PS4《Final Fantasy VII remake（FF7re／太空戰士7／最終幻想7重製版）》將於2020年3月3日推出。

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